Pakistán listo para firmar electrónicamente el acuerdo que pondría fin a la guerra en Oriente Medio

Shehbaz Sharif anunció que Pakistán está preparado para una firma electrónica inmediata del pacto entre EE. UU. e Irán, mientras se discuten diferencias sobre el desmantelamiento nuclear, la liberación de fondos y la administración del estrecho de Ormuz.

El primer ministro de Pakistán , Shehbaz Sharif, ha anunciado en la red social X que su país está listo para proceder a una firma electrónica inmediata del acuerdo que habría de poner fin al conflicto que arrasa Oriente Medio.

Según informó el mandatario, la firma electrónica se efectuaría en cuestión de horas y, a continuación, se abriría una fase de conversaciones técnicas la próxima semana para afinar los detalles del pacto. La declaración de Sharif llega en un momento de gran expectativa, pues Washington y Teherán han manifestado en los últimos días que están a punto de cerrar un acuerdo que pondría fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

La mediación pakistaní se ha convertido en un punto crucial del proceso, ya que Pakistán ha ofrecido su infraestructura diplomática y logística para garantizar una firma electrónica segura y una posterior coordinación de los trabajos técnicos. Sin embargo, a pesar del optimismo de los gobiernos involucrados, persisten diferencias sustanciales sobre el contenido del documento preliminar.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, advirtió que mientras no exista un acuerdo completo no se podrá afirmar con certeza que se ha alcanzado un verdadero terreno de entendimiento. Fuentes iraníes afirman que el borrador incluye el derecho de Irán a continuar con la investigación del enriquecimiento de uranio y la liberación de 24.000 millones de dólares en fondos congelados.

Por su parte, la posición estadounidense exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní, la reapertura del estrecho de Ormuz para el tráfico marítimo y la recuperación del uranio altamente enriquecido con el fin de destruirlo. Un alto cargo del gobierno de Donald Trump evaluó la probabilidad de lograr un acuerdo marco en un 80‑85 %, lo que permitiría iniciar un período de 60 días de negociaciones técnicas para concretar los aspectos operativos.

El posible pacto contempla, además, la administración compartida del estrecho de Ormuz, una vía estratégica esencial para el comercio mundial de hidrocarburos que ha estado bajo el control iraní desde el estallido del conflicto. En paralelo, Estados Unidos confirmó la incorporación del frente libanés a las negociaciones, tal y como exigía Teherán tras los ataques de Hezbolá contra Israel y los bombardeos israelíes en el sur del Líbano.

A pesar de la tensión que persiste, con el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom) reportando el derribo de varios drones iraníes contra buques comerciales en Ormuz, ambas partes reconocen que se vislumbra una solución concreta. En Washington, la presión interna sobre la administración de Trump se intensifica de cara a las elecciones de mitad de mandato y al Mundial de fútbol, mientras que en Irán sectores conservadores defienden el control de Ormuz y críticos internos temen que un acuerdo pueda reforzar la represión interna.

En caso de que se materialice la firma electrónica, Pakistán estaría preparado para ofrecer soporte logístico y técnico, consolidándose como un actor clave en la búsqueda de la paz en la región





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