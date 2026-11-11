Palma de aceite colombiana incluida en lista internacional de combustibles sostenibles de aviación

La OACI reconoce el aceite de palma colombiano como materia prima elegible para SAF, reduciendo emisiones de 55% y abriendo oportunidades para inversión y empleo en el sector agroindustrial.

El Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aprobó hoy un nuevo valor de emisiones que incluye el aceite de palma colombiano como materia prima elegible para la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF). Con esta decisión, Colombia entra oficialmente en la industria internacional de combustibles de aviación de bajo carbono.

Nuevo valor de emisiones y su funcionamiento

La OACI determinó que el aceite de palma nacional puede producir SAF con una reducción de hasta 55% en las emisiones de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida. Este cálculo depende de la cadena completa, desde la producción en los campos hasta el procesamiento final y la entrega al consumidor.

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El valor de emisiones se estableció tras casi dos años de trabajo técnico y diplomático encabezado por la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y apoyado por Aeronáutica Civil de Colombia. La información presentada se basó en un estudio del Banco Mundial que documentó la sostenibilidad de la producción local, especialmente la adopción de cero deforestación y prácticas de bajas emisiones.

Reacción de actores clave y posiciones divergentes

El presidente ejecutivo de Fedepalma, Nicolás Pérez Marulanda, felicitó el logro y destacó las oportunidades de inversión y empleo que abre el reconocimiento. Pérez Marulanda indicó que la salida a la industria sustitutiva podría atraer inversiones y fomentar desarrollo agrario rural.

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El exministro de Agricultura, Andrés Valencia, también mostró su entusiasmo por la decisión en su cuenta de X, citando que la incorporación del aceite de palma como materia prima elegible podría generar una demanda adicional de hasta 600 toneladas anuales de cultivo.

Por otra parte, Ecopetrol se posicionó como actor estratégico, pues posee tecnología para coprocesar materias renovables en sus refinerías. La presencia de esta capacidad industrial ya existente en Colombia se considera una ventaja para la producción temprana de SAF sin construir nuevas instalaciones.

Impacto económico y próximo horizonte de desarrollo

El estudio preliminar proyecta la instalación de al menos dos plantas de producción de SAF en el país, con inversiones que superarían los US$4.500 millones. Se estima que esta cadena de valor podría generar más de 150.000 empleos directos e indirectos, abarcando la agricultura y la industria de refinación.

Para materializar estos proyectos, Fedepalma y el sector privado deben avanzar a la fase de estudios de factibilidad, estructuración financiera y análisis de mercados potenciales. La participación de la industria internacional abriría una nueva ventana de oportunidades para la transición energética de Colombia.

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Con este reconocimiento, Colombia se posiciona como un actor clave en la industria de combustibles sostenibles de aviación, consolidando su apuesta por la reducción de emisiones y la promoción de la economía verde.