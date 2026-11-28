Palmeiras venció a Estudiantes en Montevideo para ganar su cuarta Copa Libertadores. Ramón Sosa anotó el único gol con asistencia de Jhon Arias, consolidando el dominio brasileño.

El Palmeiras se coronó como campeón de la Copa Libertadores de América al derrotar al Estudiantes de La Plata en la final disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. Con una asistencia del colombiano Jhon Arias para el gol de Ramón Sosa, el equipo brasileño consiguió por cuarta vez la Gloria Eterna, sumando así su cuarto título continental en la historia del torneo.

Detalles Tácticos del Partido Final

El partido transcurrió con mucha tensión defensiva, ya que ninguno de los dos conjuntos quería perder. Ambos equipos alinearon tres centrales en el fondo para contener los ataques rivales, lo que resultó en una primera mitad sin grandes emociones. La acción decisiva llegó en la segunda parte, cuando Jhon Arias pisó el área en el minuto 52, peinó un centro de Arthur y dejó mano a mano al paraguayo Ramón Sosa, quien marcó el 1-0 definitivo.

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El Gol de Sosa y el Rol de Arias

Este gol fue el tercer pasegol del criollo Jhon Arias en la historia de la competición. Su contribución fue vital, especialmente considerando que costó 25 millones cuando fichó desde el Wolverhampton Wanderers inglés en enero de este año. Para el colombiano, liderar al Palmeiras representaba un peso importante, pero su desempeño lo recompensó con el triunfo y su segundo título de la gloria eterna, tras haberlo levantado en 2023 con el Fluminense.

Impacto Histórico y Hegemonía Brasileña

Con este título en el Estadio Centenario, el Palmeiras igualó al Flamengo como el máximo ganador brasileño de la competición con cuatro coronas. Este triunfo también significa la primera vez que el Palmeiras derrota a un argentino en una final, ya que en 1968 cayó en el mismo escenario y con el mismo rival. La coronación confirma la hegemonía brasileña en el torneo, pues desde 2018 ningún club que no sea del país de los pentacampeones del mundo consiguió el máximo galardón sudamericano.

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Legado de Abel Ferreira y Próximos Desafíos

El equipo de Abel Ferreira aseguró su lugar en la historia del fútbol sudamericano, destacando su dominio tras ganar el máximo certamen continental en su debut con el Verdao en 2020. Junto al defensor Gustavo Gómez, el entrenador portugués es uno de los máximos ídolos al lograr tres títulos desde su llegada en 2020. El Palmeiras obtuvo el título más importante del año apenas una semana después de perder el torneo local con Flamengo.

Próximos Compromisos del Verdao

Ahora el equipo persigue la Copa de Brasil, programada para el 6 de diciembre contra el Gremio. Posteriormente, se enfrentará al Toluca de México en el Derby de las Américas. El criollo Ramón Sosa jugó 85 minutos y se retiró entre aplausos, mientras que el ingreso de Edwin Cetré intentó dar más peso ofensivo al Estudiantes sin lograr igualar el marcador final.