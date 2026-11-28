Palmeiras vence a Estudiantes en la final y alcanza su cuarta Copa Libertadores. Brasil lidera el ranking histórico por países con 26 títulos, superando a Argentina.

El Palmeiras de Brasil logró su cuarta coronación en la Copa Libertadores tras vencer al Estudiantes de La Plata en la final disputada en Montevideo. Este triunfo histórico permite al conjunto brasileño, conocido como el Verdão, igualar en cantidad de títulos a gigantes continentales como el River Plate argentino y su propio rival en la final, el Flamengo.

Historial de ganadores y posición de Palmeiras

El equipo paulista alcanza las cuatro conquistas, la misma cantidad que poseen actualmente el River Plate, el Flamengo y el propio Estudiantes. Con esta victoria, el Verdão deja atrás el grupo de equipos que acumulan tres estrellas, en el que figuran históricos como el Olimpia, el Nacional, el São Paulo, el Santos y el Grêmio. Esta clasificación histórica modifica la jerarquía de los clubes más laureados del torneo sudamericano.

Also read Palmeiras vs. Estudiantes: una final de Copa Libertadores con tradición y jerarquía

Ventaja de Brasil sobre Argentina en títulos

Brasil consolida su posición como la nación más exitosa en la historia del torneo con un total de 26 títulos de Copa Libertadores. Esta cifra supera a Argentina, que suma 25 conquistas, estableciendo una ventaja histórica entre las dos grandes potencias futbolísticas de Sudamérica. La diferencia de un solo título destaca la dominación brasileña en el plano continental durante las últimas décadas.

Detalle del gol y contexto de la final

El único gol de la final fue obra de Ramón Sosa, quien le dio al conjunto paulista una nueva vuelta olímpica y frenó las aspiraciones del Estudiantes de alcanzar su quinta Copa Libertadores. El equipo argentino, que ya cuenta con cuatro títulos, buscaba igualar al Peñarol en el tercer escalón del palmarés histórico, pero el resultado final mantiene la distancia con sus rivales directos en esta posición.

Advertisement

Clasificación de los máximos ganadores del torneo

El Independiente continúa liderando el ranking de clubs con siete títulos, mientras que el Boca Juniors ocupa el segundo lugar con seis conquistas. El Peñarol completa el podio con cinco campeonatos. El Palmeiras aparece ahora en el siguiente escalón, con cuatro estrellas, junto a tres clubes argentinos como el River Plate y el Estudiantes de La Plata, y un club brasileño, el Flamengo.

Impacto en el fútbol colombiano y futuro del torneo

El fútbol colombiano tiene dos representantes en el listado de campeones del torneo gracias a sus consagraciones en 1989 y 2016, que lo ubican entre los clubes que han levantado el trofeo en dos oportunidades. El Once Caldas, que consiguió su única estrella continental en 2004, aparece en el grupo de equipos que tienen una Copa Libertadores, junto a históricos del continente como el Fluminense, el Racing Club, el Corinthians y el Botafogo. Con el nuevo título del Palmeiras, el fútbol brasileño amplía su ventaja en el registro histórico por países y el conjunto paulista escaló posiciones entre los clubes más laureados del continente.