Palmeiras Recibido con Fiesta en Cartagena para Enfrentar al Junior en la Libertadores

El equipo brasileño Palmeiras fue recibido con una cálida bienvenida en Cartagena, Colombia, antes de su partido contra el Junior en la Copa Libertadores. La recepción incluyó música, baile y una muestra folclórica, destacando la cultura local. El equipo, liderado por el técnico Abel Ferreira, llegó tras vencer al Bahía en el Brasileirao. La afición cartagenera expresó su entusiasmo por el Palmeiras, mostrando su respeto y admiración. El partido se jugará en el estadio Jaime Morón León.

La cálida recepción del Palmeiras en Cartagena marcó el inicio de una emocionante jornada en la Copa Libertadores . El equipo brasileño, rival del Junior en el Grupo F, fue recibido con una muestra festiva de música y baile, organizada por el grupo Danza Bolívar y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias. El estadio Jaime Morón León será el escenario del encuentro del miércoles a las 7:30 p. m.

El técnico Abel Ferreira, junto a sus jugadores y la delegación completa del 'Verdao', fueron agasajados en el Aeropuerto Rafael Núñez, tras su llegada en un vuelo chárter. La bienvenida incluyó una muestra folclórica que resaltó la cultura local y generó un ambiente de fiesta para celebrar la llegada del equipo paulista. La llegada del Palmeiras a Cartagena fue un evento significativo, ya que el equipo brasileño, con tres títulos de Libertadores en su historial (1999, 2020, 2021) y liderando actualmente el Brasileirao, el torneo más importante de Brasil, representa un desafío de gran envergadura para el Junior. Los jugadores, liderados por el técnico Abel Ferreira, fueron recibidos con entusiasmo por los aficionados presentes en el aeropuerto. La afición cartagenera se volcó a recibir al Palmeiras, demostrando así su respeto y admiración por el equipo brasileño. El arribo del Palmeiras a Cartagena fue un acontecimiento que combinó el fútbol, la cultura y la pasión de los aficionados. \El Palmeiras llegó a Cartagena a las 8:45 p. m., procedente de Salvador de Bahía, donde el domingo pasado venció al Bahía 2-1 en el Brasileirao, destacándose un gol del colombiano Jhon Arias y un tanto en propia puerta del defensor argentino Santiago Ramos. Arias fue uno de los futbolistas más aclamados por los hinchas presentes en el aeropuerto, quienes se acercaron para darle la bienvenida al equipo paulista. El jugador respondió saludando y algunos de sus compañeros firmaron autógrafos. Entre los más entusiastas se destacaron dos jóvenes colombo-brasileños, quienes viajaron desde Leticia, Amazonas, para presenciar el encuentro. Estos fanáticos, mezclando español y portugués, expresaron su pasión por el Palmeiras y gritaron los nombres de sus jugadores favoritos. El recibimiento fue amenizado con ritmos de fandango, porro y cumbia, creando un ambiente festivo y resaltando la rica cultura musical de la región. El equipo se trasladó en autobús desde el aeropuerto Rafael Núñez hasta el hotel Holiday Inn, su lugar de hospedaje. Se espera que el equipo realice entrenamientos el martes en las canchas del Colegio Jorge Washington, preparándose para el encuentro en la Copa Libertadores. La llegada del Palmeiras a Cartagena se convirtió en un evento que unió a los aficionados, al fútbol y a la cultura local. \En la mañana del lunes, previo al viaje a Cartagena, el equipo realizó entrenamientos divididos en dos grupos. Los jugadores que participaron por más de 45 minutos en el partido contra el Bahía realizaron masajes y ejercicios de recuperación, mientras que el resto del equipo se enfocó en trabajos técnicos, pases, marcaje y partidos reducidos. La organización del entrenamiento demostró el enfoque estratégico del cuerpo técnico del Palmeiras, buscando optimizar la preparación de cada jugador para el importante encuentro contra el Junior. La planificación detallada de los entrenamientos reflejó la dedicación del equipo en su búsqueda por el éxito en la Copa Libertadores. El ambiente de expectativa y emoción se palpaba en el entorno del Palmeiras, con todos enfocados en el desafío que representaba el partido contra el Junior. La llegada del equipo a Cartagena, con todos sus detalles, desde la recepción festiva hasta la planificación de los entrenamientos, anticipa un duelo vibrante y lleno de pasión futbolística





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Palmeiras Cartagena Copa Libertadores Junior Fútbol Bienvenida

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Se confirmó el día y la hora de la llegada de Palmeiras a CartagenaEl equipo brasileño jugará ante Junior de Barranquilla en el estadio Jaime Morón León de esta ciudad.

Read more »

Libertadores: este será el árbitro del partido de Junior ante PalmeirasEste enfrentamiento marca el inicio de una fase de grupos sumamente competitiva para Junior, que comparte zona además con Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal de Perú.

Read more »

Radiografía del Palmeiras: un gigante que pone a prueba a JuniorEl ‘Verdao’, que arriba este lunes en la noche a Cartagena para enfrentar el miércoles al equipo rojiblanco, llega a este debut de Copa Libertadores como campeón del Torneo Paulista 2026 y líder actual del ‘Brasileirao’. EL HERALDO hace un análisis minucioso de su gran presente.

Read more »

Cartagena está en modo Junior vs. Palmeiras por Copa LibertadoresNo se habla de nada diferente en Cartagena entre la familia del deporte. Hay una elevada expectativa por el juego entre Junior y Palmeiras, a realizarse en el estadio Jaime Morón, en el inicio de la Copa Libertadores

Read more »

Cartagena se Viste de Libertadores: Palmeiras Desembarca para Enfrentar al Junior en el Jaime MorónLa Copa Libertadores 2026 se enciende en Cartagena con la llegada del Palmeiras de Brasil, que se enfrentará al Junior de Barranquilla en el Estadio Jaime Morón León. Un duelo clave en el Grupo F con transmisión internacional.

Read more »

Junior ya entrenó en el estadio Jaime Morón, de CartagenaEl equipo rojiblanco llegó en la tarde del lunes a la capital de Bolívar, donde se medirá al Palmeiras, en la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores.

Read more »