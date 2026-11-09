Palmeiras eliminó a Vasco da Gama tras desempate por penales y se clasifica a la final de la Copa de Brasil. Carlos Andrés Gómez falló para los locales.

Palmeiras avanzó a la final de la Copa de Brasil al derrotar a Vasco da Gama en la tanda de penales tras terminar el tiempo reglamentario con un empate global de 2-2. El club paulista defendió con éxito su ventaja previa y clasificó para enfrentar al Gremio en la instancia decisiva del torneo.

Mecanismo de victoria en penales

El portero Carlos Miguel fue el héroe decisivo al atajar dos lanzamientos desde el punto blanco para asegurar el pase de su equipo. Este desempeño confirmó la tendencia del conjunto de Abel Ferreira, quien también había depositado su confianza en el guardameta durante las rondas anteriores de la Copa Libertadores contra Liga de Quito y Fluminense. La técnica de atajadas permitió a Palmeiras consolidar su dominio en esta eliminatoria tan disputada.

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Desempeño de jugadores colombianos

Jhon Arias y Carlos Andrés Gómez fueron figuras clave con sus respectivas selecciones durante el desarrollo del encuentro. El colombiano se mantuvo en la banca para el club local mientras su compatriota jugó como titular para los visitantes. La eliminación de Vasco da Gama afectó directamente la valoración deportiva de Carlos Andrés Gómez en la afición carioca.

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Secuencia de goles y momentos críticos

El partido inició con un Palmeiras agresivo que forzó defensas del Vasco da Gama. Facundo Colidio marcó el tanto local al minuto 16 para empatar la serie global. Joaquín Píquerez devolvió la ventaja a los paulistas al 55', mientras José Luis Rodríguez igualó nuevamente la cuenta al 76%. Jhon Arias salió antes del final para recibir apoyo directo del mediocampista.

Consecuencias y próximo desafío

La victoria posiciona a Palmeiras para disputar el título nacional contra el Gremio el domingo 6 de diciembre en Brasilia. Este enfrentamiento definirá al campeón de la Copa de Brasil ante miles de aficionados. El equipo de Porto Alegre eliminó previamente al Atlético Mineiro en su camino hacia la gran final del certamen continental.