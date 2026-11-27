Palmeiras y Estudiantes se enfrentan en la final de la Copa Libertadores 2026 por 25 millones de dólares. Conoce el historial de premios y el impacto económico.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputan la final de la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. La competencia otorgará un premio histórico de 25 millones de dólares al campeón, superando en un millón los 24 millones entregados a Flamengo por la edición de 2025.

El récord económico de la final

La Conmebol ha establecido el premio más alto de la historia de la competición para el ganador. La diferencia entre el primer y segundo lugar es de 18 millones de dólares, ya que el subcampeón recibirá siete millones. Esta brecha financiera convierte el partido decisivo en una disputa con consecuencias monetarias significativas para ambas instituciones.

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Estos premios no representan el total de los ingresos acumulados. Los clubes suman las sumas obtenidas por su avance en las distintas fases y sus rendimientos en la fase de grupos. El contexto financiero previo al encuentro define las expectativas económicas de cada equipo frente a la competencia.

Ventaja financiera para el conjunto brasileño

Palmeiras llega a la instancia decisiva con 9,27 millones de dólares en premios acumulados. Esta cantidad se debe principalmente a sus resultados en la fase de grupos, donde la Conmebol entrega 340.000 dólares por cada victoria. El equipo brasileño obtuvo tres triunfos, uno más que su rival argentino, lo que explica su superioridad financiera inicial.

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Si Palmeiras pierde el sábado, cerrará su participación con 16,27 millones de dólares. Sin embargo, si conquista su cuarta Copa Libertadores, su total alcanzará los 34,27 millones de dólares. Esta proyección sitúa al conjunto brasileño con una clara ventaja económica antes del pitido inicial del partido en Montevideo.

La meta de 34 millones para Estudiantes

Estudiantes de La Plata acumula 8,93 millones de dólares antes del enfrentamiento decisivo. Su situación financiera es casi idéntica a la del rival, con una diferencia de apenas 340.000 dólares. Esta paridad en los premios acumulados antes de la final iguala las condiciones económicas iniciales del duelo.

En caso de caer ante Palmeiras, los ingresos totales del equipo argentino llegarán a 15,93 millones. Si logra la victoria y asegura su quinta Copa Libertadores, sumará 33,93 millones de dólares. La brecha es mínima, lo que garantiza que ambos clubes tendrán ingresos récord independientemente del resultado.

Evolución histórica de los premios

La bolsa total de premios para la edición de 2026 supera los 221 millones de dólares. Esta cifra refleja el crecimiento económico sostenido de la principal competición de clubes de Sudamérica. Los montos han aumentado constantemente desde los 15 millones de dólares otorgados en 2021.

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El premio para el campeón fue de 16 millones en 2022, 18 millones en 2023 y 23 millones en 2024. La progresión continua destaca el valor estratégico de la competencia para las instituciones participantes. El crecimiento asegura recursos importantes para la inversión deportiva.

Consecuencias deportivas y financieras

Además del dinero, el campeón obtiene un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. También adquiere el derecho a disputar la Recopa Sudamericana frente al ganador de la Copa Sudamericana. Estos derechos abren la puerta a nuevos ingresos y desafíos internacionales para el ganador.

La final representa mucho más que un título deportivo. La disputa en Montevideo define el futuro financiero inmediato de ambas instituciones. La gloria deportiva se suma a la estabilidad económica que proporcionan estos premios históricos.