Paloma advierte: Colombia necesita una presidenta intachable y critica la candidatura de Daniel López Espinosa

El editorial denuncia la trayectoria de Daniel López Espinosa como abogado y cabildero de criminales, cuestionando su idoneidad para la presidencia y proponiendo a una mujer sin antecedentes oscuros como la mejor opción para la reconstrucción del país.

Paloma no es sólo la única voz que asegura que el candidato a la presidencia, Daniel López Espinosa (DLE), será derrotado en la contienda electoral, sino también la que plantea que Colombia necesita, urgentemente, una figura capaz de conducir su proceso de reconstrucción nacional.

Con un tono apasionado, el autor del texto confiesa que reza durante todo el día para que, tras el 31 de octubre, el país no se vea obligado a elegir entre el abogado de las FARC y el abogado de los paramilitares y narcotraficantes, entre defensores de mafias y criminales, sino que cuente con la alternativa de un presidente mujer intachable, decente, sin secretos oscuros, preparada, seria y con profundo conocimiento del territorio. La propuesta es una verdadera demócrata, alejada del populismo y de la retórica engañosa, con experiencia para diseñar e implementar políticas que eleven el nivel y la calidad de vida de todos los colombianos.

Para los que defienden la candidatura de DLE y el 20 % de electores indecisos que definirán el rumbo del país, el autor presenta dos argumentos contundentes. En primer lugar, DLE ha defendido a los criminales más atroces bajo el pretexto de que todos tienen derecho a la defensa judicial; sin embargo, a diferencia de los médicos, obligados por el juramento hipocrático, los abogados pueden escoger a sus clientes, y DLE habría optado por los peores, lucrándose con honorarios pagados por quienes se enriquecieron a costa de la muerte, la sangre y el hambre de cientos{de miles} de colombianos y venezolanos.

En segundo lugar, DLE no solo ejerció como abogado, sino también como cabildero de esos homicidas y mafiosos, intentando influir para que alcanzaran sus objetivos impresentables, más allá de la mera defensa legal. El texto subraya que el debate no debe centrarse en si un penalista puede defender a delincuentes -respuesta obvia sí- sino en si un país como el nuestro debería elegir como presidente a quien ha sido abogado y lobista de los más sanguinarios asesinos, acumuló fortunas a través de ellos y mantiene relaciones de amistad con tales individuos.

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Además, DLE solicitó que a los paramilitares se les otorgaran los mismos beneficios que a los narcotraficantes, atacó el tratado de extradición y pidió que a los narcos se les devolviera el diez por ciento de sus fortunas. Sus posturas ideológicas, desde la defensa de la eutanasia hasta la adopción por parejas homosexuales, y su autodenominada "extrema coherencia", son presentadas como contradictorias y oportunistas, surgidas únicamente para la campaña electoral.

El texto también denuncia que el socio de su bufete, Peñarredonda, está implicado en lavado de activos y fraude electrónico en EE. UU. , y que un asistente paralegal de su oficina es el principal acusado en dichos delitos.

Asimismo, se menciona la presencia de un "coconspirador no acusado", identificado como un abogado colombiano que representa rutinariamente a acusados de extradición, lo que sugiere que DLE podría estar involucrado. Con estos antecedentes, el autor plantea la pregunta central: ¿por qué confiar en la campaña de DLE sobre seguridad y lucha contra la delincuencia cuando su historial, sus relaciones con criminales y su vulnerabilidad a posibles chantajes ponen en duda su capacidad de gobierno?

Señala que el candidato parece colgado de un hilo, expuesto a procesos judiciales tanto en Colombia como en Estados Unidos y Venezuela, donde testigos podrían confirmar su participación en operaciones de lavado de activos vinculadas a Alex Saab. Finalmente, el texto concluye que la ciudadanía debe elegir entre un presidente que se mantenga firme durante los cuatro años de mandato o uno que, como Petro, recurre a maniobras poco claras para mantenerse en el poder.

Aunque el autor concede el beneficio de la duda respecto a la conversión de DLE de ateo a cristiano, considera su pasado de posturas anticristianas y su defensa del "diablo" como evidencia de una profunda incoherencia personal y política





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