Paloma Valencia acusa a la DNI de infiltrar su campaña y solicita estatuto de víctima

La excandidata Paloma Valencia denuncia que el gobierno de Gustavo Petro utilizó a la Dirección Nacional de Inteligencia para espiar su campaña. Exige reconocimiento como víctima ante las revelaciones de irregularidades en la agencia.

La excandidata presidencial Paloma Valencia, representando al partido Centro Democrático, ha acusado formalmente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de haber infiltrado su campaña durante el mandato del presidente Gustavo Petro. Valencia afirmó que存在 presuntas irregularidades graves en las que la entidad de inteligencia habría espiado y manipulado sus actividades electorales. Su declaración surge en un contexto de intensas investigaciones periodísticas y oficiales sobre el uso indebido de recursos estatales.

Denuncia de espionamiento y solicitud de reconocimiento

Paloma Valencia declaró que, presuntamente, el gobierno actual operó una red de espionaje contra su movimiento político. Señaló que la campaña fue presa fácil debido a su naturaleza abierta, pero calificó de gravísimo que el Estado realizara tales acciones. Como consecuencia directa de estas acusaciones, la ex candidata ha solicitado oficialmente ser reconocida como víctima en las investigaciones en curso. Esta medida busca garantizar su protección legal y acceso a las pruebas presentadas por las autoridades competentes.

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Revelaciones sobre ataques informáticos y tecnología rusa

Las acusaciones de Valencia se basan en un informe reservado de veintiséis páginas elaborado por funcionarios de la propia DNI bajo la administración anterior. Este documento detalla la instalación de micrófonos y localizadores GPS en los vehículos de expresidentes y la creación de una casa de inteligencia cerca de la embajada de Estados Unidos. Además, se mencionan sospechas de espionaje mediante tecnología rusa y la intervención de un hacker con la misión de alterar resultados. El ingeniero de sistemas Carlos Andrés Oyola Tovar, quien trabajaba para la DNI, fue recientemente capturado por liderar ataques contra la Registraduría Nacional.

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Respuesta institucional y revisión de contratos

El Contralor General de la República, Jorge Laverde, ha ordenado una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia. Estos acuerdos, valorados en más de 20 mil 783 millones de pesos, presentan supuestas fallas técnicas y sobrecostos. Paralelamente, el vicepresidente José Manuel Restrepo exigió una investigación profunda contra los responsables directos e indirectos. Restrepo catalogó la situación como un ataque a la democracia y enfatizó las dudas sobre las intenciones del anterior equipo de inteligencia.

Defensa de la legitimidad electoral

El excandidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, atribuyó estas revelaciones a la ilegitimidad creciente del gobierno actual. Cepeda argumentó que existen campañas coordinadas para poner en duda la legalidad de los resultados electorales del 21 de junio. No obstante, afirmó que la Registraduría Nacional ha descartado oficialmente cualquier escenario de intrusión o hackeo en los votos. La oposición insiste en que estos intentos buscan desacreditar la votación que obtuvo su gran apoyo popular en las recientes comicias presidenciales.