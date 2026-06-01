Paloma Valencia anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella para segunda vuelta en Colombia; críticas de Oviedo y Uribe

Tras su derrota en primera vuelta, la excandidata presidencial Paloma Valencia respaldó a Abelardo de la Espriella para enfrentar a Gustavo Petro. Juan Daniel Oviedo criticó a De la Espriella y Uribe también anunció su apoyo, mientras Claudia López advirtió sobre riesgos a la democracia.

Paloma Valencia , excandidata presidencial y senadora del Centro Democrático, se pronunció tras su derrota en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, celebradas el 31 de mayo.

En su intervención, anunció que apoyará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta, con el objetivo de derrotar a Gustavo Petro y defender, según sus palabras, la libertad, el progreso, la iniciativa privada y el cuidado de los más pobres. Valencia, quien había obtenido más de un millón de votos y contó con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático, hizo un llamado a sus seguidores a acompañar esa candidatura para evitar lo que denominó el "miedo comunista" en el país.

Asimismo, afirmó que continuará dando la batalla contra lo que calificó como un "proyecto destructivo", en referencia al senador Iván Cepeda y a sectores afines al Gobierno. Su respaldo a De la Espriella se enmarca en un contexto de polarización, donde la candidata enfatizó que los colombianos "no caen" y que ella, "la Paloma de siempre", estará "en la batalla por Colombia".

Por su parte, Juan Daniel Oviedo, otro de los excandidatos que participó en la primera vuelta, también se pronunció tras su derrota. Oviedo lanzó una dura crítica contra Abelardo de la Espriella, a quien calificó de "machista y homofóbico", rechazando así cualquier posibilidad de apoyarlo. En su declaración, anunció que continuará en la oposición frente a lo que considera un proyecto negativo para el país.

La postura de Oviedo contrasta con la de Valencia, evidenciando las divisiones dentro de los sectores que se oponen a la candidatura de Gustavo Petro, el otro candidato que avanzó a la segunda vuelta junto a De la Espriella. Entre ambos sumaron más de 20 millones de votos, superando las candidaturas de Sergio Fajardo y Claudia López, aunque lejos de los dos aspirantes que disputarán la Presidencia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también emitió un pronunciamiento sobre los resultados de la primera vuelta, en el que anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella. Uribe, figura clave en el apoyo a Paloma Valencia, reconoció que "hemos perdido" en términos de no haber logrado colocar a su candidata en la segunda vuelta, pero destacó la importancia de unificar esfuerzos en torno a De la Espriella para enfrentar lo que, a su juicio, son riesgos para la democracia y la libertad.

La candidata Claudia López, por su parte, afirmó que "Colombia hoy se enfrenta al riesgo de perder la democracia", en clara alusión a la posibilidad de que Petro gane la presidencia. Estos mensajes reflejan un escenario de alta tensión política, donde los actores redefinen alianzas y buscan capitalizar los votos obtenidos para influir en el rumbo del país en los comicios definitivos.

La segunda vuelta se perfila como un duelo entre dos visiones opuestas de gobierno, con un fuerte componente ideológico y de defensa de modelos económicos y sociales contrapuestos





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