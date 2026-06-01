Paloma Valencia anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial en Colombia

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, respaldó al candidato Abelardo de la Espriella después de la primera vuelta electoral, argumentando su decisión como una defensa de la decencia y un rechazo al proyecto de Iván Cepeda. Valencia, que obtuvo 1,6 millones de votos, vio una baja respecto a la consulta interna y ahora se suma a la campaña de De la Espriella, quien logró 10,3 millones de votos.

La candidata del Centro Democrático , Paloma Valencia , quien obtuvo cerca de 1,6 millones de votos en la primera vuelta y se ubicó por debajo de las proyecciones de las encuestas, anunció este domingo su adhesión al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

El anuncio se produce después de que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se consolidara como el más votado de esa jornada electoral. Valencia declaró que, de manera personal como "la mujer que quería ser su presidenta", respalda al doctor Abelardo de la Espriella, motivada por los resultados de la primera vuelta y con el objetivo de impedir que Colombia caiga en un proyecto que, según sus palabras, está aliado con la criminalidad, la corrupción y lo peor para el país.

Afirmó que su voto es por todas las mujeres de Colombia, por un país libre de odios y criminales, donde se pueda convivir en medio de las diferencias, y por la decencia y el futuro de los hijos. Además, interpretó el respaldo obtenido por De la Espriella como una manifestación del descontento ciudadano con el actual gobierno.

Por su parte, Abelardo de la Espriella obtuvo cerca de 10,3 millones de votos, mientras que Valencia, que había sido elegida como candidata del Centro Democrático mediante una consulta de partidos de centro y derecha el pasado 8 de marzo donde consiguió 3,2 millones de votos, vio una disminución significativa en su apoyo. Valencia concluyó diciendo que seguirá en la batalla para derrotar a Iván Cepeda y su proyecto destructivo.

En otro contexto, la colombiana Vanessa Pulgarín ganó el Miss Grand International All Stars 2026, haciendo historia en el certamen





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