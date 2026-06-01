Paloma Valencia anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella tras quedar fuera de la segunda vuelta presidencial en Colombia

La candidata del Centro Democrático reconoce su derrota en la primera vuelta y declara su respaldo al abogado para enfrentar a Iván Cepeda, en un acto marcado por la decepción y la baja asistencia de seguidores.

La senadora Paloma Valencia , figura destacada del Centro Democrático y del uribismo, experimentó una jornada de contrastes tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial que la dejaron fuera de la contienda.

Con 1'638.115 votos, su candidatura se vio opacada por los dos primeros lugares, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes avanzaron a la segunda vuelta. La expectativa generada en torno a su discurso en la Plaza del Jubileo de Compensar, en Bogotá, se diluyó cuando el recinto, con capacidad para 7.000 personas, apenas recibió unos 200 asistentes.

Por ello, su equipo trasladó el evento al Hotel GHL Capital, donde Valencia compareció junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, y el director de su partido, Gabriel Vallejo. Allí, en un mensaje breve y sin rodeos, anunció su apoyo incondicional a De la Espriella para enfrentar a Cepeda, dejando atrás los roces que marcaron la campaña.

'Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda', afirmó, en un tono que reflejaba tanto decepción como determinación. Reconoció los ataques recibidos durante la contienda, pero enfatizó que 'a pesar de los ataques y de las heridas, tenemos el corazón siempre dispuesto a servirle a Colombia'. La escena, marcada por un ambiente de resignación, contrastó fuertemente con el entusiasmo del lanzamiento de su candidatura meses atrás.

Para analistas como Juan David Cárdenas, de la Universidad de la Sabana, la derrota se explica por errores estratégicos: 'Lo que se vio como un gran triunfo en la consulta le implicó tener que alejarse de sus bases y apelar un discurso de moderación en el que nunca se vio cómoda'. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, mentor político de Valencia, reafirmó la hoja de ruta del uribismo: 'Votaremos por él (De la Espriella) y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades'.

Otros dirigentes, como Juan Manuel Galán, llamaron a respetar los resultados y a vivir una segunda vuelta en paz. En conjunto, el episodio cierra un ciclo para Valencia, quien tras una campaña que promovía una oferta 'honesta' y alejada del populismo, se enfrentó a una realidad electoral que la marginó de la definición presidencial, aunque mantuvo su compromiso con la causa que representa





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