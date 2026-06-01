Paloma Valencia anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta en Colombia

La senadora colombiana Paloma Valencia respalda a Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda en la segunda vuelta electoral, defendiendo la Constitución y el libre mercado.

En un giro significativo dentro de la contienda electoral colombiana, la senadora Paloma Valencia , quien aspiraba a la presidencia, ha anunciado su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones de 2026.

Este apoyo, comunicado en una declaración pública, reconfigura el panorama político al unir fuerzas conservadoras frente al candidato Iván Cepeda. Valencia, reconocida por su postura firme en defensa de la Constitución y las libertades económicas, justificó su decisión como un acto necesario para evitar que el país caiga en manos de proyectos que considera perjudiciales para la institucionalidad y el libre mercado.

Durante su intervención, Valencia expresó una felicitación entusiasta a De la Espriella por su victoria en la primera vuelta, calificándola de impresionante y extraordinaria. Destacó que el triunfo del candidato representa una señal clara de rechazo ciudadano hacia políticas que, a su juicio, ponen en riesgo el rumbo del país. En sus palabras, la defensa de la Constitución, la libertad y una economía de mercado son pilares fundamentales que deben preservarse.

Además, hizo un llamado explícito a sus seguidores a votar por De la Espriella en la segunda vuelta para derrotar a Cepeda, a quien describió como representante de una corriente política contraria a esos valores. Asimismo, Valencia lanzó duras críticas contra el actual gobierno, acusándolo de corrupción, inutilidad y complacencia con grupos violentos. Afirmó que el voto por De la Espriella es una expresión de los colombianos asfixiados por un gobierno que no ha cumplido con sus expectativas.

En un tono vehemente, advirtió sobre el peligro de caer en el comunismo o neocomunismo, término que utilizó para describir las propuestas de sus oponentes. Su declaración ha generado reacciones divididas: mientras sus simpatizantes celebran la alianza, críticos señalan que se trata de una estrategia para mantener el poder en manos de las élites tradicionales. Analistas políticos consideran que este respaldo podría movilizar a sectores conservadores y definir el resultado de una contienda que se anticipa reñida





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paloma Valencia Abelardo De La Espriella Elecciones Colombia Segunda Vuelta Respaldo Político

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paloma Valencia confirma su apoyo a Abelardo de la EspriellaLa senadora Paloma Valencia ha confirmado su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial. Ella fue la tercera más votada y representa un gran avance para el abogado.

Read more »

Paloma Valencia anuncia que apoyará a Abelardo De La Espriella en segunda vueltaPaloma felicitó a De La Espriella por su resultado electoral y sostuvo que la votación obtenida por el abogado cordobés demuestra que “Colombia no caerá en el comunismo ni neocomunismo”.

Read more »

Paloma Valencia anunció que apoyará a Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencialLa candidata presidencial Paloma Valencia reconoció su derrota en las elecciones de este domingo 31 de mayo y anunció que apoyará al representante del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De la Espriella.

Read more »

Paloma Valencia respalda a Abelardo de la Espriella tras su eliminación en la primera vuelta presidencialLa senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció su apoyo al candidato conservador Abelardo de la Espriella después de quedar fuera de la segunda ronda, mientras varios líderes políticos expresan sus posturas y críticas en torno a la contienda.

Read more »