Paloma Valencia confirma su apoyo a Abelardo de la Espriella

La senadora Paloma Valencia ha confirmado su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial. Ella fue la tercera más votada y representa un gran avance para el abogado.

La senadora Paloma Valencia ha confirmado su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial . Ella fue la tercera más votada y representa un gran avance para el abogado.

Valencia argumentó que el país se juega la supervivencia de su democracia y sus libertades económicas, por lo que considera vital respaldar las propuestas de orden "mano dura" y defensa de la empresa privada que promueve De la Espriella. Esta adhesión estratégica resulta clave para consolidar el voto duro del uribismo y aglutinar fuerzas conservadoras frente a la agenda progresista.

Con el panorama político definido tras la primera vuelta, las maquinarias y liderazgos comienzan a tomar posiciones de cara a la contienda definitiva del próximo 21 de junio. La senadora y figura representativa del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue una de las primeras en mover sus fichas al confirmar públicamente su apoyo irrestricto a la candidatura de Abelardo de la Espriella, con el objetivo central de derrotar en las urnas al senador Iván Cepeda.

La congresista aseguró que, ante la polarización del escenario electoral, el país no tiene margen de error y requiere una gran coalición de los sectores de derecha, centroderecha y conservadores. A través de sus canales oficiales y en declaraciones a los medios, Valencia justificó su adhesión a la campaña de De la Espriella argumentando que la visión de Estado de Iván Cepeda representa un riesgo inminente para las instituciones, la economía de mercado y la seguridad del país.

Defensa de la empresa privada: Valencia coincidió con De la Espriella en la necesidad de proteger el sector productivo frente a las políticas de intervención económica propuestas por la izquierda. Seguridad y orden: Destacó que el país clama por una política de "mano dura" y autoridad que frene el deterioro del orden público y ponga fin a las concesiones de la actual "paz total".

Freno a la agenda progresista: Enfatizó que esta elección es un plebiscito sobre el modelo de sociedad, e hizo un llamado a los votantes provida y defensores de la familia tradicional para que cierren filas en torno al candidato de derecha. El respaldo de Paloma Valencia supone un espaldarazo clave para De la Espriella, ya que podría arrastrar consigo a las bases más fieles del uribismo y del Centro Democrático, consolidando el voto duro que tradicionalmente ha definido las segundas vueltas en Colombia.

Con esta primera gran adhesión, la campaña de Abelardo de la Espriella envía un mensaje de aglutinamiento a otros sectores afines que quedaron por fuera de la contienda. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas la campaña de Iván Cepeda también anuncie sus respectivos apoyos desde los sectores progresistas y de centroizquierda, marcando el inicio formal de tres semanas de intensa pugna por la Presidencia de la República





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