La exsenadora Paloma Valencia anunciá acciones legales contra quienes difundieron rumores falsos sobre su conocimiento previo del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

La exsenadora y dirigente del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, confirmó oficialmente que iniciará acciones legales penales y civiles contra los individuos y cuentas que difundieron la falsa acusación de que ella poseía información anticipada sobre el atentado perpetrado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Esta decisión surge tras una intensa campaña de difamación en redes sociales que vinculó indebidamente a la política con la conspiración del magnicidio, un episodio que tuvo como protagonista central a Miguel Uribe Turbay, quien falleció posteriormente en agosto de 2025.

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Acción legal contra calumniadores digitales

Paloma Valencia declaró explícitamente que va a demandar penalmente a todos aquellos que insinuaron que ella tenía conocimiento del ataque antes de que este ocurriera. La directiva del Centro Democrático acompaña esta estrategia jurídica, la cual no solo busca condenaciones penales, sino también demandas civiles para resarcir el daño moral y la afectación a su buen nombre profesional y personal.

Valencia invitó públicamente a otros dirigentes políticos que sean víctimas de lo ella denominó "bodegas mentirosas" a unirse a este reclamo. Su postura es clara: si la política se aleja de los límites morales y se rige por la trampa, la justicia debe intervenir para proteger la reputación de los actores públicos.

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Origen del mensaje filtrado en Caquetá

El núcleo de la controversia se remonta al 21 de abril de 2025, fecha en que la exsenadora recibió un mensaje en su teléfono celular. La información provino de un sargento retirado ubicado en Caquetá, quien advirtió sobre un plan de las disidencias de las FARC para atentar contra la vida de la propia Paloma Valencia.

En ese contacto, el remitente mencionó que el plan era organizado por Marcos Calarcá. Asimismo, el texto aludía a Miguel Uribe Turbay y a Paola Holguín como figuras apreciadas que no debían quedar expuestas a la violencia, lo que generó interpretaciones erróneas sobre posibles candidatos presidenciales en ese entonces.

La exsenadora aclaró que el dispositivo utilizado era de uso público y que el mensaje fue visualizado una semana después de su envío debido a la alta cantidad de comunicaciones recibidas durante el periodo preelectoral. Al verificar la información, se concluyó que se trataba de datos de oídas sin elementos suficientes para confirmar su veracidad.

Entrega de pruebas a la Fiscalía y familia Uribe

A pesar de la falta de confirmación inmediata, la acción de Valencia no fue de omisión sino de diligencia. Una vez ocurrido el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá el 7 de junio de 2025, la exsenadora relacionó el mensaje antiguo con la posibilidad de obtener pistas útiles para la investigación.

Con el propósito de ayudar a identificar a los responsables del crimen, entregó dicha información a la Fiscalía General de la Nación. También contactó directamente a María Claudia Tarazona, viuda del fallecido senador, para explorar si el remitente original o sus contactos podían aportar datos relevantes al expediente.

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Valencia negó categóricamente que el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, le hubiera alertado sobre un ataque específico contra Uribe Turbay. Según explicó, la llamada del funcionario estuvo relacionada con una amenaza指向ada contra ella misma, no con la planificación del magnicidio.

Respuestas políticas y apoyo presidencial

La escalada de la polémica provocó una intervención directa del presidente Abelardo de la Espriella, quien utilizó la plataforma X para defender la honra de Paloma Valencia. De la Espriella afirmó que nadie sensato puede pensar que la exsenadora esté involucrada en conspiraciones, desmintiendo las acusaciones de omisión de amenazas.

El mandatario también extendió su defensa a Carlos Suárez, uno de sus aliados más cercanos, quien ha sido señalado por supuestamente coordinar cuentas de redes sociales a favor del gobierno. De la Espriella señaló que el país no está para discusiones menores sin sustento, requiriendo responsabilidad en las declaraciones públicas.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció al respecto. Indicó que el presidente le aseguró no tener relación con las acusaciones y que confía en la integridad de Valencia. Uribe Vélez pidió proteger la reputación de la exsenadora para evitar que su nombre quede ligado al expediente del magnicidio o se vincule injustamente a funcionarios del gobierno con estas calumnias.