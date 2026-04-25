Paloma Valencia Insiste en Uribe como Ministro de Defensa y Critica la Paz Total

La candidata presidencial Paloma Valencia reiteró su deseo de que Álvaro Uribe Vélez lidere el Ministerio de Defensa en su gobierno, al tiempo que criticó la política de Paz Total del gobierno Petro y alertó sobre una posible amenaza contra el senador Iván Cepeda.

La senadora Paloma Valencia , durante una intensa jornada en Santa Rosa de Osos, Antioquia , aprovechó la visibilidad de un evento público para expresar su firme deseo de contar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez al frente del Ministerio de Defensa en caso de alcanzar la presidencia.

Valencia no escatimó elogios hacia Uribe, declarando con convicción: Quiero al presidente Uribe defendiendo la seguridad democrática. Esta declaración, lejos de ser una novedad, reafirma una invitación recurrente que la candidata del Centro Democrático ha extendido al exmandatario. Ya en febrero, antes de la consulta interpartidista que la consagró como candidata, Valencia había insinuado la posibilidad de que Uribe se convirtiera en su fórmula vicepresidencial.

Si bien la designación final recayó en Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la idea de integrar a Uribe a su gobierno nunca abandonó por completo las consideraciones de la candidata. La persistencia en esta propuesta subraya la importancia que Valencia otorga a la figura de Uribe como símbolo de una política de seguridad robusta y mano dura contra la criminalidad.

La estrategia de Valencia parece apuntar a movilizar el electorado conservador y a aquellos sectores de la población que se sienten inseguros ante el aumento de la violencia en algunas regiones del país. Al asociarse con Uribe, la candidata busca proyectar una imagen de firmeza y determinación en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. La visita de Paloma Valencia a Antioquia no se limitó a la promoción de Uribe como futuro Ministro de Defensa.

La senadora dedicó gran parte de su discurso a criticar duramente la política de Paz Total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Valencia argumentó que esta política ha resultado un fracaso rotundo, argumentando que no ha logrado disminuir la violencia ni mejorar la seguridad de los ciudadanos. En contraste, propuso una estrategia basada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública y en la aplicación de una política de Seguridad Total.

Según sus palabras, la Fuerza Pública recuperará su bienestar y los colombianos podrán vivir en paz y tranquilidad. Para lograr este objetivo, Valencia se comprometió a invertir en la modernización de la infraestructura militar del país, incluyendo el retorno de los batallones de alta montaña a las cordilleras y el aumento de la coordinación entre las diferentes ramas de la Fuerza Pública.

Además, prometió dotar a las fuerzas armadas de la tecnología más avanzada, como helicópteros, drones y sistemas de vigilancia, para garantizar que los delincuentes no tengan dónde esconderse. Esta retórica, fuertemente enfocada en la seguridad y el orden, busca conectar con un electorado preocupado por el aumento de la criminalidad y la percepción de impunidad. La candidata busca diferenciarse de la política de Petro, que ha sido criticada por algunos sectores por considerarla demasiado indulgente con los grupos armados ilegales.

En un giro inesperado, el Centro Democrático, partido al que pertenece Paloma Valencia, emitió una alerta sobre una posible amenaza contra el senador Iván Cepeda en La Dorada, Caldas. El partido solicitó a las autoridades competentes que refuercen la seguridad del congresista, considerando que su vida podría estar en peligro.

Esta denuncia, aunque no directamente relacionada con la propuesta de Uribe como Ministro de Defensa, añade un elemento de tensión al panorama político y subraya la importancia de garantizar la seguridad de los líderes políticos y sociales en un contexto de creciente polarización y violencia. La preocupación del Centro Democrático por la seguridad de Cepeda, un reconocido crítico de los grupos paramilitares y de los actores armados ilegales, refleja la complejidad de la situación de seguridad en Colombia y la necesidad de proteger a aquellos que defienden los derechos humanos y la democracia.

La combinación de la propuesta de Uribe, la crítica a la política de Paz Total y la alerta sobre la amenaza contra Cepeda dibuja un escenario político marcado por la confrontación y la incertidumbre. La campaña de Paloma Valencia se presenta como una alternativa a la política del gobierno actual, basada en la firmeza, el orden y la defensa de la seguridad democrática.

El futuro de Colombia dependerá, en gran medida, de la capacidad de los diferentes actores políticos para construir un consenso que permita superar la polarización y garantizar la paz y la seguridad de todos los colombianos





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