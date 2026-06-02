Paloma Valencia invita a Fajardo, Claudia López y Mockus a dialogar sobre el futuro político de Colombia

La excandidata presidencial Paloma Valencia propuso un encuentro con Sergio Fajardo, Claudia López y Antanas Mockus para discutir el escenario de la segunda vuelta y el rumbo del país, en un momento de intensas negociaciones políticas y definiciones de alianzas.

La excandidata presidencial Paloma Valencia ha extendido una invitación a Sergio Fajardo , Claudia López y Antanas Mockus , conocido como 'Oviedo', para reunirse y conversar sobre el futuro político del país.

A través de su cuenta en la red social X, la dirigente del Centro Democrático propuso un encuentro informal, descrito como 'tomarse un café', con el fin de dialogar sobre el escenario de la segunda vuelta presidencial y el rumbo que Colombia tomará en los próximos años. Valencia destacó la importancia de proteger las instituciones democráticas y promover un diálogo entre distintos sectores políticos, señalando que si bien los malos o buenos gobiernos se pueden superar, lo que no se puede superar fácilmente es la tiranía.

Su llamado se produce en medio de los acercamientos de la campaña de Iván Cepeda a sectores de centro en busca de respaldos, y en un contexto en el que las campañas que disputarán la Presidencia intensifican la búsqueda de apoyos políticos. La propuesta de Valencia ha sido interpretada como un intento por abrir un canal de diálogo con Fajardo, López y Mockus para discutir las opciones que ese sector político tendrá en la segunda vuelta, ya sea para respaldar a alguno de los candidatos finalistas o para promover alternativas como el voto en blanco.

Paloma Valencia quedó fuera de la contienda presidencial tras ocupar el tercer lugar en las elecciones del pasado 31 de mayo, y desde entonces ha mantenido una activa participación en el debate público sobre el futuro del país. Su convocatoria coincide con momentos de tensión política, como las declaraciones de figuras como Miguel De la Espriella, quien denunció que 'Petro y Cepeda tienen un plan para robarse la segunda vuelta presidencial', y con informaciones sobre la suspensión de funcionarios, como la del procurador general que suspendió a Carlos Carrillo por presunta participación indebida en política.

El panorama electoral se desarrolla mientras el presidente Gustavo Petro descarta renunciar para participar en la campaña de su hijo Nicolás Petro, y según el registrador Hernán Penagos, el escrutinio de la primera vuelta supera el 90% y es realizado por jueces, no por la Registraduría. En este complejo escenario, la invitación de Valencia busca generar un espacio de reflexión que trascienda las banderías partidistas y priorice la sostenibilidad de las instituciones democráticas en Colombia





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