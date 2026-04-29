Paloma Valencia marca territorio: 'La presidenta soy yo' y rechaza a Uribe como ministro de Defensa

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se opone a la propuesta de incluir a Álvaro Uribe en su gabinete y afirma que ella será la única comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La polémica surge tras declaraciones de su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, quien sugirió que Uribe podría asumir un rol clave en seguridad nacional. Valencia insiste en que su gobierno buscará integrar a ministros de diferentes tendencias, pero bajo su liderazgo.

La candidata presidencial Paloma Valencia , del Centro Democrático , ha generado un intenso debate político tras su firme respuesta a la propuesta de su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, de incluir al exmandatario Álvaro Uribe en el Ministerio de Defensa si ganan las elecciones.

Valencia, en un tono categórico, afirmó que ella será la única comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que no aceptará vetos de nadie en la formación de su gabinete. La declaración de Oviedo, quien sugirió que Uribe podría asumir un rol clave en seguridad nacional, fue rechazada por Valencia, quien insistió en que su gobierno buscará integrar a ministros tanto del uribismo como del centro político, pero siempre bajo su liderazgo.

La candidata destacó que su prioridad es resolver los problemas de los colombianos y que, si bien valora la experiencia de Uribe en temas de seguridad, la decisión final sobre los cargos ministeriales será suya. Valencia también mencionó que su administración buscará contar con expertos en educación y otros sectores para impulsar el desarrollo del país.

La polémica surge en un contexto en el que el Centro Democrático busca consolidar su propuesta de gobierno, mientras que la oposición critica la posible influencia de Uribe en el futuro gabinete. La postura de Valencia refleja su intención de marcar su autonomía política, aunque también deja en evidencia las tensiones internas dentro de su partido.

Analistas políticos señalan que esta situación podría afectar la unidad del Centro Democrático en las próximas semanas, especialmente si las diferencias entre Valencia y Oviedo se profundizan. Mientras tanto, la campaña electoral continúa con intensos debates sobre la seguridad nacional, la economía y la educación, temas que serán clave en las próximas elecciones





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