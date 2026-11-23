La exsenadora desmiente acusaciones tras filtraciones de abril de 2025, aclarando que las alertas de disidencias de las Farc eran exclusivamente contra su persona y no sobre el ataque al senador.

La excandidata presidencial Paloma Valencia desmintió enfáticamente los señalamientos que sostienen que tenía conocimiento previo sobre los planes criminales para atentar contra la vida de su excolega, el senador Miguel Uribe Turbay. Esta reacción responde a la difusión de mensajes interceptados correspondientes al mes de abril de 2025, en los que se advertía sobre posibles acciones violentas de las disidencias de las Farc. Valencia, quien también ocupó el cargo de exsenadora, rechazó categoricamente cualquier vínculo con la información sobre el ataque armado que sufrió Uribe Turbay el 7 de junio de 2025.

Negativa de información sobre el ataque

Paloma Valencia aclaró que nunca recibió datos precisos sobre un posible ataque dirigido contra el dirigente político, enfatizando que toda la información que llegó a sus manos estaba exclusivamente relacionada con amenazas contra su propia integridad física. A través de un video publicado en sus redes sociales, la excongresista calificó las acusaciones de falsas e irresponsables, dejando claro que su postura es firme frente a estas especulaciones. La política afirmó textualmente que no tuvo ninguna pista sobre el atentado a Miguel Uribe, distinguiendo claramente entre las amenazas reales hacia ella y los rumores infundados sobre su compañero de partido.

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Alerta recibida en Caquetá en abril

Para sustentar su versión de los hechos, la excandidata relató los detalles del aviso que recibió el 21 de abril de 2025, el cual provenía de un sargento retirado ubicado en el departamento del Caquetá. Según su testimonio, el remitente afirmaba haber obtenido información de una fuente cercana a un grupo de personas que estaba organizando un ataque, aunque especificó que el objetivo era ella misma. Valencia leyó el contenido del mensaje en su video, donde el hombre advertía: "Doctora, este malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacerte un atentado".

Origen de la amenaza y responsabilidad

El mensaje también indicaba que la supuesta orden para ejecutar la acción habría emanado desde el Senado, lo que sugiere una conexión institucional que fue descartada por la exsenadora al afirmar que el objetivo era su persona. El sargento retirado señalaba que había intentado comunicarse con Valencia anteriormente para alertarla sobre la situación de riesgo inminente que se avecinaba. Estos detalles son cruciales para entender que las advertencias de las disidencias de las Farc eran selectivas y no constituían un conocimiento general sobre todos los posibles ataques en curso.

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Consecuencias y contexto del caso

La divulgación de estos registros ha generado un debate sobre la veracidad de las acusaciones contra Valencia, quien ha mantenido una línea de defensa basada en la evidencia de los mensajes que sí recibió. El incidente recuerda el ataque armado sufrido por Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025, un evento que dejó heridas al senador y puso en alerta a la seguridad pública. La distinción entre las amenazas conocidas y las que se afirman no sabidas es el punto central de la defensa de la excandidata, quien busca limpiar su nombre de cualquier implicación en la falta de protección o conocimiento previo del atentado.

Desarrollo de la investigación

Actualmente, la situación se encuentra en desarrollo, con Valencia insistiendo en la responsabilidad de las fuentes que generaron las alertas versus la falta de información sobre el ataque a Uribe. La política continúa negando cualquier vínculo con la planificación del atentado, reafirmando que su conocimiento se limitó a las amenazas directas contra su vida recibidas en abril de 2025.