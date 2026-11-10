Paloma Valencia pedirá ser reconocida como víctima por presunta infiltración en su campaña

Paloma Valencia pedirá ser reconocida como víctima por una posible infiltración en su campaña, mientras Luis Duque niega vínculos con Gustavo Petro.

La excandidata presidencial Paloma Valencia anunció que pedirá ser reconocida como víctima en las investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en medio de revelaciones sobre una posible intervención de ese organismo en las elecciones. El anuncio lo hizo en un video en el que también se refirió a una posible infiltración en su campaña.

La controversia se activó después de conocerse que Luis Duque, estratega político de la campaña de Valencia, tuvo un vínculo contractual cercano a los 500 millones de pesos con la Fiduprevisora durante la administración de Gustavo Petro. Valencia afirmó que la noticia de la infiltración es muy grave y que la campaña se hará parte en todos los procesos como víctima, además de buscar que el Centro Democrático haga lo mismo.

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Operación Grecia y el contrato con la Fiduprevisora

Paloma Valencia retomó en su video un trino del periodista Melquisedec Torres sobre la supuesta Operación Grecia, descrita como una misión de la DNI para vigilar a la oposición durante la campaña presidencial. Torres citó un documento que, según él, hace parte de esa operación y que resalta que la campaña de Paloma Valencia fue la más fácil de infiltrar.

En una entrevista con Caracol Radio, Paloma Valencia dijo que no sabía que Luis Duque tuviera contratos con entidades del Gobierno. Calificó la situación como un posible conflicto de interés que debió informarse al equipo de campaña, y señaló que Duque nunca les comunicó ese trabajo con el Gobierno.

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Luis Duque explicó que firmó el contrato en diciembre de 2025 y que llegó a la campaña de Paloma Valencia a finales de enero de 2026. Según sostuvo, cuando se celebró ese contrato no hacía parte de la campaña ni existía compromiso alguno de vinculación con la candidata.

Versión de Luis Duque y su defensa del contrato

Luis Duque, mediante un comunicado de prensa, negó haber sido instrumentalizado por Gustavo Petro para infiltrar la campaña presidencial de Paloma Valencia, y defendió su contrato con el Estado. Afirmó que contratar con un gobierno no significa compartir su ideología, respaldar su proyecto político ni militar en su causa.

Duque se declaró opositor activo al proyecto político de Gustavo Petro. Señaló que sus publicaciones en redes, sus columnas de opinión y sus posiciones públicas durante los años en que Petro fue candidato, presidente y ahora expresidente son prueba suficiente de ello.

Según su relato, su único acercamiento con la campaña de Petro fue en septiembre de 2021, cuando Roy Barreras, entonces coordinador político de esa campaña, le pidió una reunión para invitarlo al proyecto. Duque aseguró que declinó la invitación porque no creía en ese proyecto político. Sobre su firma, Büró, indicó que lleva doce años en estrategia política y que contratar con el Estado no convierte a una empresa en partidaria del presidente de turno.

Versiones enfrentadas sobre la entrevista previa a la campaña

Las versiones sobre el conocimiento del contrato chocan. Paloma Valencia asegura que Luis Duque nunca les contó sobre su trabajo con el Gobierno, mientras que Duque afirma que, antes de entrar a la campaña, lo entrevistó un comité designado por la propia candidata y que allí respondió con absoluta transparencia sobre sus actividades profesionales.

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Según Duque, cuando le preguntaron si trabajaba con otras campañas, contó que había participado en dos proyectos presidenciales que no prosperaron. El estratega también rechazó que la derrota se explique por una infiltración, y afirmó que las campañas se ganan y se pierden por múltiples factores que deben examinarse con rigor.

Duque dijo que no tiene reproches contra quienes quieran investigar su actividad profesional, porque los contratos y las fechas son verificables, al igual que sus posiciones políticas han sido públicas.

Reclamos de Paloma Valencia sobre la DNI y la primera vuelta

Horas antes del comunicado de Luis Duque, Paloma Valencia calificó como espantoso saber que el Gobierno tenía la Dirección de Inteligencia incidiendo sobre las elecciones. Afirmó que se ha conocido que se frenó para la segunda vuelta al hacker Oyola, y que la campaña quiere saber cuál fue su acción en la primera vuelta.

Valencia también sostuvo que no puede haber gobiernos tratando de cambiar los resultados de lo que los colombianos quieren. Con ello, la excandidata vincula el caso con la exigencia de esclarecer las actuaciones de la inteligencia estatal en el proceso electoral.

El punto central de las próximas actuaciones será determinar si la solicitud de Paloma Valencia para ser reconocida como víctima avanza dentro de las investigaciones, y qué papel tendrá el contrato de Luis Duque con la Fiduprevisora en esas indagaciones. La fuente no precisa fechas para esos procedimientos.