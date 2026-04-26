Paloma Valencia Rechaza Atentados en Suroccidente y Propone Militarización de Vías

La candidata presidencial Paloma Valencia viajó a Palmira para condenar los ataques terroristas en el Cauca y el Valle del Cauca, prometiendo militarizar la vía Cali-Popayán-Pasto-Rumichaca si gana las elecciones. El presidente Petro también ha condenado los ataques y ha pedido la persecución mundial de 'Iván Mordisco'.

La candidata presidencial Paloma Valencia realizó un cambio de planes en su agenda programada en Antioquia, optando por viajar a Palmira, en el departamento del Valle del Cauca , con el propósito de expresar su firme rechazo a la reciente ola de atentados terroristas que han afectado severamente la región suroccidental de Colombia.

Valencia manifestó su profundo dolor por la situación que atraviesa el país, especialmente el suroccidente y el departamento del Cauca, extendiendo sus más sinceras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en estos actos violentos. Desde las inmediaciones del Batallón Agustín Codazzi, la candidata expresó su solidaridad con la ciudadanía de la región, que se encuentra viviendo bajo un clima de miedo e incertidumbre.

Acompañada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora del Centro Democrático enfatizó que, en caso de obtener la victoria en las elecciones presidenciales, su primera medida como mandataria sería la militarización de la estratégica vía que conecta Cali, Popayán, Pasto y Rumichaca, así como el fortalecimiento integral de la Fuerza Pública, con el objetivo de restablecer la seguridad y el orden en la zona. La situación en el suroccidente colombiano es alarmante.

Hasta el cierre de esta edición, la activación de una carga explosiva en la vía Panamericana, específicamente entre Cali y Popayán, a la altura del municipio de Cajibío en el Cauca, ha dejado un trágico saldo de catorce personas fallecidas y treinta y ocho heridas. Este ataque se inscribe dentro de una escalada de violencia perpetrada por las disidencias del grupo armado liderado por alias ‘Iván Mordisco’, quienes en un lapso de apenas 48 horas han ejecutado un total de veintiséis ataques en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca, según informó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto.

Entre los ataques perpetrados por este grupo, destaca el ataque al radar ubicado en el cerro Santana, en El Tambo (Cauca), una instalación crucial para el control del tráfico aéreo en la región. La afectación de este radar representa una amenaza directa a la seguridad aérea y a la conectividad de la región.

Además de los ataques directos, la candidata Valencia también se refirió a la dolorosa pérdida de un familiar de una persona cercana a su equipo de campaña, expresando su pesar y solidaridad con la persona afectada. La violencia no solo impacta a la población en general, sino que también alcanza a quienes están involucrados en el proceso electoral. La respuesta del gobierno nacional no se ha hecho esperar.

El presidente Gustavo Petro ha lanzado una fuerte condena contra Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias ‘Iván Mordisco’, tras la serie de atentados registrados en el Cauca y el Valle del Cauca en las últimas horas. El mandatario ha solicitado la máxima persecución a nivel mundial contra este grupo narcoterrorista, instando a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a investigar a fondo sus finanzas y a desplegar a los mejores soldados para enfrentarlos en el terreno.

Petro expresó su deseo de liberar al pueblo caucano de la influencia de esta mafia, calificándola como un “detritus de la violencia”. Asimismo, anunció su intención de firmar la acusación formal contra los líderes de este grupo, con el objetivo de denunciarlos ante la Corte Penal Internacional, buscando que sean juzgados por crímenes de lesa humanidad.

La situación exige una respuesta contundente y coordinada por parte de las autoridades, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar la seguridad de la población y el restablecimiento del orden en la región. La gravedad de los hechos y la escalada de violencia plantean un desafío significativo para el gobierno colombiano y para la estabilidad de la región





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paloma Valencia Álvaro Uribe Iván Mordisco Atentados Cauca Valle Del Cauca Gustavo Petro Militarización Seguridad Terrorismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paloma Valencia demanda decreto de traslado de pensiones y Petro lo defiendeLa senadora cuestiona la legalidad de la medida, mientras el presidente insiste en que busca mayor equidad.

Read more »

Paloma Valencia ve debate presidencial enredado porque “Cepeda tiene miedo”Expresó que Cepeda no quiere responder por los resultados de la 'Paz Total' del Gobierno de Petro.

Read more »

Paloma Valencia demanda decreto que ordena traslado de recursos a ColpensionesLa candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que el decreto es un “robo descarado al ahorro de los colombianos”. Estos son los detalles.

Read more »

Polémico debate entre Paloma Valencia y Gustavo Petro por el futuro de los fondos de pensionesFuerte confrontación entre la candidata presidencial Paloma Valencia y el presidente Gustavo Petro sobre el Decreto 0415 de 2026 que ordena el traslado de recursos de fondos privados a Colpensiones. Se discuten la administración de los ahorros, la legalidad del decreto y las posibles implicaciones para los pensionados y el gasto público.

Read more »

Paloma Valencia acepta debate con Iván Cepeda, incluso si las reglas son ‘amañadas’La candidata presidencial Paloma Valencia expresó su disposición a debatir con Iván Cepeda, enfatizando la necesidad de que el candidato explique sus propuestas sobre paz, violencia, pensiones, salud y seguridad en Colombia. Valencia criticó la situación actual de violencia en el país y la urgencia de que Cepeda responda sobre su política de Paz Total.

Read more »

Mintrabajo le pidió a Paloma Valencia que retire la demanda contra la reforma pensionalAntonio Sanguino hizo un llamado a los candidatos a la Presidencia que desistan de las acciones que buscan retrasar el mandato popular.

Read more »