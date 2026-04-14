Paloma Valencia Recibe Apoyo Clave del Partido de la U y Refuerza su Posición Presidencial

La candidata Paloma Valencia consolida su campaña presidencial con el apoyo del Partido de la U, fortaleciendo su posición en la centroderecha colombiana.

El panorama de la contienda presidencial colombiana se perfila para experimentar cambios significativos a medida que las fuerzas política s de centroderecha formalizan su respaldo a la fórmula conformada por la senadora uribista Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. La candidata del Centro Democrático ha consolidado un importante apoyo político, sumando ahora el respaldo del Partido de la U, lo que augura un escenario electoral más definido y con nuevas dinámicas. Este movimiento político, tras un período de análisis y deliberación, ha anunciado su decisión de apoyar a Paloma Valencia , marcando un hito en la configuración de alianzas estratégicas de cara a la primera vuelta presidencial.

El Partido de la U comunicó oficialmente su decisión de respaldar la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, destacando en su comunicado la importancia de una opción que garantice la estabilidad institucional, la seguridad y la mejora de la calidad de vida de los colombianos. La colectividad enfatizó su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones, el respeto por la democracia y la construcción de un país con oportunidades para todos. Clara Luz Roldán, copresidenta del Partido de la U, expresó su entusiasmo por este anuncio, resaltando el rol que jugará la colectividad en la búsqueda de la primera presidenta de Colombia, y reafirmando su compromiso con los consensos y la unidad. Se espera que este respaldo se traduzca en votos provenientes de los candidatos de la U al Senado y la Cámara en las elecciones de marzo pasado, fortaleciendo así la candidatura de Valencia.

La decisión del Partido de la U de respaldar a Paloma Valencia se suma a los apoyos ya existentes del Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Oxígeno. El Partido Conservador, por su parte, se encuentra en un proceso de definición de su apoyo, con una reunión programada para analizar y tomar una decisión al respecto. Aunque no se ha oficializado, se prevé que el Partido Conservador también respalde a Valencia, basándose en la coincidencia ideológica en la centroderecha y en varias propuestas de gobierno. Este movimiento político busca alinear sus fuerzas para consolidar un frente sólido en la primera vuelta presidencial. En este contexto, el senador Antonio José Correa Jiménez ha manifestado su apoyo a Iván Cepeda, mientras que otros sectores políticos se encuentran en un proceso de definición y debate interno, lo que refleja la complejidad y la diversidad del panorama político colombiano en vísperas de las elecciones presidenciales. La reunión del Directorio Nacional Conservador será crucial para definir la estrategia del partido en este crucial momento político.





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