Paloma Valencia Recibe Apoyo de 17 Exalcaldes, Incluyendo Figuras Polémicas

La candidata presidencial Paloma Valencia suma el apoyo de 17 exalcaldes, algunos de ellos con señalamientos y procesos judiciales, a su campaña. Este respaldo del Centro Democrático genera controversia por los cuestionamientos a la idoneidad de algunos de los exmandatarios.

Este 8 de abril, la candidata presidencial Paloma Valencia fue respaldada por 17 exalcaldes de diversas regiones del país. Los exmandatarios municipales oficializaron su adhesión a la campaña de la senadora, integrando sus liderazgos territoriales al proyecto político del Centro Democrático y la Gran Consulta por Colombia.

Esta unión estratégica busca fortalecer la presencia de la candidata en las diferentes comunidades y ampliar su base de apoyo, movilizando el voto y generando un impacto significativo en la opinión pública. La recepción de este apoyo por parte de Valencia resalta la importancia de las alianzas políticas y la capacidad de construir puentes con líderes locales para consolidar su proyecto. El acto de adhesión simboliza un esfuerzo por unificar fuerzas y demostrar la capacidad de convocatoria de la candidata en un panorama político competitivo. \Sin embargo, la integración de estos exalcaldes a la campaña de la candidata de derecha ha generado controversia, debido a la existencia de perfiles con cuestionamientos y problemas legales. Entre los exmandatarios que se suman al proyecto se encuentran figuras como Carlos Ordosgoitia (Montería), Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), Germán Chamorro (Pasto), Juan Carlos Saldarriaga (Soacha) y Andrés Fabián Hurtado (Ibagué), entre otros. Es importante destacar que algunos de estos líderes enfrentan serios señalamientos y procesos judiciales. En el caso específico de Hurtado, enfrenta una inhabilitación de doce años impuesta por la Procuraduría General de la Nación, además de investigaciones judiciales y sanciones económicas relacionadas con el delito de peculado por uso. De igual forma, Andrés Gómez (Sincelejo) estuvo involucrado en investigaciones por contratos durante la pandemia y dejó su cargo debido a doble militancia. Estas situaciones han suscitado críticas y cuestionamientos sobre la idoneidad de algunos de los respaldos recibidos, poniendo en relieve la necesidad de una evaluación exhaustiva de los antecedentes de quienes se integran a la campaña. La polémica generada resalta la importancia de la transparencia y la ética en la política. \A pesar de las controversias, Paloma Valencia expresó su agradecimiento por el respaldo recibido y definió a los nuevos integrantes como embajadores de su proyecto en todo el territorio nacional. “Recibimos con gratitud y compromiso absoluto este respaldo, que refleja la confianza en una propuesta que pone a las regiones en el centro. Vamos a trabajar codo a codo por una Colombia más fuerte, más unida y con más oportunidades para todos”, afirmó la candidata presidencial. Valencia también agradeció a los exalcaldes su compromiso y dedicación, destacando su experiencia y conocimiento del territorio. La tarea principal de los exalcaldes, según la campaña, consistirá en liderar comités ciudadanos y fortalecer la conexión entre la candidatura y las comunidades, independientemente de los antecedentes legales de algunos de ellos. Esta decisión plantea interrogantes sobre la priorización de la experiencia política sobre la integridad ética y la posible influencia de los líderes con cuestionamientos en la campaña. La campaña busca capitalizar el conocimiento y la influencia de estos líderes locales para impulsar el proyecto político, aunque esto implique enfrentar posibles consecuencias en términos de imagen y credibilidad





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