Paloma Valencia respalda a Abelardo de la Espriella tras su eliminación en la primera vuelta presidencial

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció su apoyo al candidato conservador Abelardo de la Espriella después de quedar fuera de la segunda ronda, mientras varios líderes políticos expresan sus posturas y críticas en torno a la contienda.

Paloma Valencia , ex candidata a la Presidencia de Colombia y senadora del Centro Democrático , se dirigió a la nación tras la publicación de los resultados de la primera vuelta electoral del 31 de mayo, en la que quedó fuera de la contienda para la segunda ronda.

En su intervención, la política denunció la derrota como una señal de que el país necesita un cambio de rumbo y lanzó un llamado a sus seguidores para que respalden al doctor Abelardo de la Espriella, quien se perfila como el candidato del bloque conservador en la segunda vuelta. Valencia sostuvo que la unidad de los sectores que rechazan la propuesta del actual presidente Gustavo Petro es indispensable para evitar lo que describió como un "proyecto destructivo" que amenaza la libertad, la iniciativa privada y el bienestar de los más necesitados.

Además, recordó el apoyo que recibió en la campaña de la expresidente Álvaro Uribe Vélez y del propio Centro Democrático, subrayando que su apuesta es por una Colombia libre del "miedo comunista" que, según ella, se ha instalado en la agenda gubernamental. En otro momento del discurso, Valencia acusó al senador Iván Cepeda y a grupos afines al gobierno de promover políticas que, a su juicio, favorecen la criminalidad y la corrupción.

Aseguró que la verdadera amenaza para el país no proviene de la oposición, sino de los proyectos que buscan debilitar la seguridad y la economía nacional. En este contexto, la senadora reiteró su compromiso de seguir luchando por una Colombia que, según sus palabras, "no cae" y que debe permanecer firme en la defensa de los valores tradicionales, la libertad y el progreso.

Dijo que su apoyo a Abelardo de la Espriella se basa en la convicción de que su proyecto es el que mejor garantiza la protección de los sectores más vulnerables, sin caer en la ideología de izquierda que, según ella, ha gobernado los últimos años. Por su parte, otros líderes políticos también emitieron pronunciamientos tras la primera vuelta.

Sergio Fajardo, candidato de la coalición de centro‑izquierda, declaró que sus seguidores no se resignarán y que seguirán trabajando para fortalecer la democracia, pese a haber obtenido más de un millón de votos. Juan Daniel Oviedo, quien también quedó fuera de la contienda, lanzó duras críticas contra Abelardo de la Espriella, acusándolo de machista y homofóbico, y advertió sobre la posible retrocesión de los derechos humanos bajo su gobierno.

Mientras tanto, Álvaro Uribe Vélez reconoció la derrota de su bloque en la primera vuelta, pero confirmó su respaldo a De la Espriella para la segunda ronda, argumentando que la coalición debe mantenerse unida para derrotar al presidente Petro y sus aliados. El panorama político se define así como una lucha encarnizada entre fuerzas conservadoras y progresistas, con la segunda vuelta como el escenario definitivo para decidir el futuro del país





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