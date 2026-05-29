Paloma Valencia se presenta como la opción más sólida para gobernar Colombia

La senadora Paloma Valencia se presentó como la opción más sólida para gobernar Colombia, asegurando que tiene la experiencia, el equipo y las manos limpias para abordar los grandes desafíos del país.

La senadora Paloma Valencia se presentó como la opción más sólida para gobernar Colombia, asegurando que tiene la experiencia, el equipo y las manos limpias para abordar los grandes desafíos del país.

En una entrevista, Paloma se enfocó en su propuesta de gobierno, destacando su compromiso con la seguridad, la salud y la economía. También se refirió a la violencia contra las mujeres, que considera un tema fundamental para abordar en su gobierno. La senadora aseguró que su política para las mujeres se llama 'Mamá no está sola', y que busca ser una figura de apoyo para las mujeres colombianas.

Además, Paloma Valencia se comprometió a montar a Colombia en la inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la educación y la economía del país. La senadora también se refirió a la situación de la salud en Colombia, y aseguró que su gobierno trabajará para mejorar la atención médica y reducir la desigualdad en el acceso a los servicios de salud.

Por otro lado, Juan Daniel Oviedo, vicepresidente de Paloma Valencia, se refirió a las primeras medidas urgentes en materia de salud, y aseguró que su objetivo es resolver los 10 millones de atenciones que hoy están deficitarias en un plazo de 100 días. También se comprometió a pagar lo que Petro no ha pagado, y a reingenieriar la nueva EPS para que vuelva a tener mayoría de privados que la ayuden a organizarse





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