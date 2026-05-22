Paloma Valencia se pronuncia tras el vandalismo en su sede y Néstor Lorenzo visita la Sierra Nevada de Santa Marta

Paloma Valencia se pronunció tras el vandalismo en su sede en Bogotá y advirtió que es el mensaje que les da Cepeda, que ataquen a la oposición. Además, el senador estadounidense Bernie Moreno propuso unión entre Valencia y De la Espriella tras primera vuelta para no tomar ‚el camino equivocado‚. Por otro lado, Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta

Paloma Valencia se pronunció tras el vandalismo en su sede en Bogotá: ‚es el mensaje que les da Cepeda , que ataquen a la oposición‚ ¿Qué hacía Néstor Lorenzo , técnico de la selección Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta?

Esta es la historia Paloma Valencia se pronunció tras el vandalismo en su sede en Bogotá: ‚es el mensaje que les da Cepeda, que ataquen a la oposición‚ ‘La democracia sí necesita contradicción, pero no podemos, en esa contradicción, justificar la incitación al odio y al hostigamiento de personas’, expresó Oviedo. A través de un comunicado, el equipo de la candidata del Centro Democrático rechazó los hechos y aseguró que un grupo de personas ingresó al lugar para grafitear las instalaciones, hurtar elementos de la fachada y poner en riesgo a quienes se encontraban dentro de la sede política.

‘Resulta inaceptable que un grupo de personas haya irrumpido en el lugar para grafitear las instalaciones, robar elementos de la fachada y poner en peligro la integridad de las personas que se encontraban dentro de la sede en ese momento’, señaló la campaña





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