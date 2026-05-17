Paloma Valencia sobre su rol como madre y candidata en los tiempos electorales

Paloma Valencia, candidate for the Colombian Congress, shares her experience balancing motherhood and political life, and how she advocates for more time at home with her daughter.

E l viernes 20 de febrero pasado Paloma Valencia tenía una entrevista con EL COLOMBIANO y Teleantioquia a las siete y veinte de la mañana.

Llegó veinte minutos antes al edificio, vestía de violeta y llevaba un maquillaje suave, y aunque era evidente que cargaba el cansancio de una semana de correría por el país, tenía un semblante dispuesto para la conversación. Esa mañana se había levantado antes de las cinco para organizar a su hija, la pequeña Amapola de nueve años, para ir al colegio. En el encuentro, la primera pregunta fue cómo hacía para sobrellevar su rol de madre en tiempos electorales.

Hablamos por teléfono la segunda semana de mayo, le pregunto cómo empezó su día. Me levanté a las cinco de la mañana. Organicé a Amapola para que se vaya para el colegio. Después de eso, me organicé.

Salí para el aeropuerto. En el carro hice dos entrevistas con emisoras comunitarias de la Costa Caribe y después hice una entrevista con The Economist. Ahora mismo estoy en un avión para irme a Paipa. Hablamos rápido, mientras su equipo revolotea, susurrando detrás de la bocina.

Me pregunto entonces por su infancia y la simetría con la de Amapola





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Paloma Valencia Motherhood Political Life Balancing

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