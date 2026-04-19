Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella Aceptan el Reto de Debate de Iván Cepeda, Exigiendo Condiciones Claras

Los precandidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han respondido a la convocatoria de debate de Iván Cepeda, asegurando su disposición a debatir y exigiendo condiciones para un intercambio de ideas productivo y transparente, mientras señalan que ellos mismos habían retado previamente al senador del Pacto Histórico.

La senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella, ambos precandidatos presidenciales por el Centro Democrático y el movimiento independiente Firmes por la Patria, respectivamente, han respondido con firmeza a la convocatoria de debate lanzada por el senador Iván Cepeda , del Pacto Histórico . Valencia y De la Espriella aseguraron estar plenamente dispuestos a participar en un debate público que permita contrastar sus visiones de país, modelos de desarrollo y enfoques de equidad social, considerando este momento como crucial en el escenario electoral colombiano.

La senadora Valencia ha manifestado que fue ella quien, en semanas anteriores, retó en diversas ocasiones a Iván Cepeda a debatir, sugiriendo que su actual invitación responde a una necesidad de responder a los desafíos que ella misma le ha planteado. Valencia propuso un debate en Fusagasugá, enfatizando la necesidad de un intercambio de ideas sin artificios, con un moderador neutral y transmitido por un canal abierto para asegurar la mayor audiencia posible.

“Estoy lista para un debate real con usted: sin guiones, sin papelitos, con moderador neutral y en un canal abierto para que toda Colombia nos vea. Propongo que sea esta misma semana”, declaró Valencia. Añadió que los colombianos merecen presenciar la diferencia entre quienes defienden la seguridad, la propiedad privada y el progreso real, y quienes, según ella, ofrecen más de lo mismo que ha llevado al país a su situación actual. Valencia insinuó que Cepeda solo acepta el reto cuando se le interpone una tutela, disfrazándose de valiente.

Por su parte, Abelardo de la Espriella celebró la convocatoria de Cepeda, pero cuestionó si este llamado también incluiría a aquellos que no representan la continuidad de la polarización Petro-Uribe. De la Espriella afirmó estar listo para el debate y señaló que las encuestas habrían llevado a Cepeda, a quien calificó de cobarde, a dejar de esconderse.

“Yo estoy listo: invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo. Vamos a debatir, porque Colombia merece elegir votar si lo hace por los de siempre, por el cómplice del engaño de Petro o por mí, el independiente”, expresó De la Espriella.

La propuesta de Iván Cepeda se enmarca en un contexto de marcada polarización política, donde, según sus propias declaraciones, el debate público ha sido reemplazado por ataques personales. Cepeda retó a la “extrema derecha” y a sus dos candidaturas a debatir sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y equidad social.

Cepeda enfatizó que Colombia enfrenta una decisión estructural sobre su rumbo económico y social, distinguiendo entre dos visiones históricamente enfrentadas: por un lado, la profundización del cambio social enfocada en la vida, y por otro, un modelo al que atribuyó impactos negativos en pobreza y violencia. El debate propuesto busca contrastar estas perspectivas con argumentos sólidos.

El candidato del Pacto Histórico cuestionó las prácticas de descalificación de sus oponentes, a las que calificó de calumnias, insultos y agresiones, y afirmó que ha llegado la hora de pasar de ese “cómodo ejercicio” a un debate a fondo. La invitación de Cepeda busca, según él, clarificar las diferencias y permitir a los ciudadanos tomar una decisión informada en las próximas elecciones presidenciales.





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