Paloma Valencia y Sergio Fajardo sostendrán encuentro LIDECOFORCE

El próximo encuentro entre la aspirante presidencial Paloma Valencia y el candidato Sergio Fajardo, ambos a la presidencia de la República, se realizará en unas horas y exactas aún por determinar, según lo informado por Paloma Valencia.

El encuentro entre las candidatas a la presidencia, Paloma Valencia ( Centro Democrático ) y Sergio Fajardo ( Acuerdo Histórico ), se prevé cumplir en las primeras horas de este sábado, tal y como lo informó la aspirante presidencial.

Al finalizar su intervención en un evento en la Plaza de la Paz, Valencia confirmó que los detalles finalizados para que este sábado se dé el encuentro en la capital del Atlántico. El encuentro se celebrará en el Hotel Prado, al inicio de las 8:00 am.

Sin embargo, se espera que sea más temprano por la conclusión de las campañas de ambos candidatos en otros sectores del país. Además, Valencia envió un mensaje a Fajardo en la previa del encuentro, proponiéndole defender la democracia a toda costa. También expresó el propósito de gobernar para todo el pueblo y de escuchar a los petristas que se quieran adherir en esta campaña.

En la mañana de este viernes, Paloma Valencia realizó una invitación pública a Fajardo para un diálogo sobre el futuro del país y para hallar puntos de coincidencia en medio del actual contexto político. Gracias a esta invitación, Fajardo accedió públicamente a celebrar este encuentro con Valencia





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