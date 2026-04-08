Paloma Valencia y su Propuesta para la Salud en Colombia: Un Enfoque Basado en la Experiencia y la Corrección

Análisis de la propuesta de Paloma Valencia para el sistema de salud colombiano, enfocada en la corrección, el fortalecimiento y la preservación de los avances, en lugar de un desmantelamiento radical. Se examinan sus acciones en el Congreso, sus críticas al gobierno y su proyecto de ley estatutaria.

El país enfrenta hoy la imperativa necesidad de propuestas claras y concretas, así como de ideas bien definidas sobre las acciones a tomar en los próximos cuatro años, particularmente ante el evidente desorden institucional que atraviesa Colombia . Uno de los sectores más castigados es, sin duda, el sistema de salud , donde la figura de Paloma Valencia ha resonado como una de las principales voces críticas frente a las política s implementadas por el Gobierno actual.

Ante esta situación, surge una pregunta clave: ¿Qué ha logrado Paloma Valencia en más de doce años de trayectoria en el Congreso en el ámbito de la salud? ¿Cuál es su propuesta para revitalizar un sistema que hoy exhibe señales de deterioro, donde lo que antes era un desafío se ha transformado en incertidumbre, como la obtención de medicamentos o incluso el acceso a una cita médica? La visión de Valencia se resume en una fórmula directa y concisa: más acceso, mayor calidad y disponibilidad de medicamentos, menos filas y una reducción significativa de las deudas. Su enfoque parte de una premisa esencial: el sistema requiere corrección y fortalecimiento, no su desmantelamiento. Valencia considera que desmantelar el sistema actual implicaría poner en riesgo la vida de millones de colombianos. En términos prácticos, propone una serie de medidas concretas. En primer lugar, la liquidación de las deudas acumuladas del sistema, que, según estimaciones recientes, superan los 25 billones de pesos. En segundo lugar, el aumento de la capacidad instalada en el sistema de salud, lo que implica la mejora y expansión de la infraestructura. Asimismo, se compromete a garantizar el suministro oportuno de medicamentos, asegurando que los pacientes tengan acceso a los fármacos necesarios en el momento oportuno. Finalmente, aboga por el fortalecimiento del modelo mixto de salud, que combina lo público y lo privado, permitiendo así una cobertura integral en todo el territorio nacional, sin importar la ubicación geográfica de los ciudadanos. En su visión, el derecho a la salud debe ser efectivo y llegar a todos los rincones del país, superando la mera declaración en papel. A diferencia de otros actores políticos, Valencia no se ha limitado a expresar críticas. Ha ejercido un control político activo y constante. Desde las comisiones y plenarias del Congreso, ha sido una de las principales opositoras a la reforma a la salud impulsada por el Gobierno Nacional, alertando sobre los riesgos inherentes a la eliminación del aseguramiento y la concentración excesiva de funciones en manos del Estado. Su postura y su trabajo en el Congreso contribuyeron de manera significativa al archivo de dicha reforma en el Legislativo. Sin embargo, su propuesta va más allá de la oposición. Su principal iniciativa es un proyecto de ley estatutaria en salud. El objetivo fundamental de este proyecto es preservar los avances significativos del sistema actual, como la cobertura que se acerca al 98% de la población, y, al mismo tiempo, corregir las fallas estructurales que lo aquejan, pero sin desmantelarlo por completo. Las acciones concretas que plantea configuran un modelo coherente. En primer lugar, el mantenimiento de un sistema mixto que permita la convivencia de actores públicos y privados, siempre bajo la regulación estatal en la gestión del riesgo financiero y en salud. En segundo lugar, la implementación del giro directo condicionado, aplicable únicamente a aquellas EPS que incumplan los indicadores financieros establecidos, al mismo tiempo que se preserva la autonomía de las EPS que operan correctamente y cumplen con sus obligaciones. Además, propone el fortalecimiento de las redes integrales de servicios, con el objetivo de garantizar una mejor articulación y coordinación en la atención a los pacientes, lo que implica mejorar la comunicación entre los diferentes niveles de atención y optimizar la gestión de los recursos. A esto se suma el establecimiento de un piso salarial justo y adecuado para el talento humano en salud, financiado en parte con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que, en promedio, supera el millón de pesos anuales por afiliado, dependiendo del régimen y las condiciones específicas. También propone la introducción de una UPC diferencial, ajustada al perfil de riesgo de cada paciente, con el propósito de evitar la exclusión o discriminación por edad o enfermedad. En resumen, se trata de una propuesta que busca ajustar lo que no funciona, sin desmontar lo que sí ha demostrado ser eficaz en la cobertura y la atención. Paloma Valencia representa una postura basada en datos y hechos concretos, demostrando determinación frente a la corrupción y un enfoque firme en la política social. Este aspecto no es menor en el contexto actual, especialmente cuando ciertos sectores han apostado por transformaciones radicales que, en última instancia, han generado más incertidumbre que soluciones reales. La diferencia entre un sistema que se reforma con cuidado y prudencia y uno que se desmantela por ideología puede medirse en vidas. Colombia ya ha pagado el costo de las ideas que suenan bien en los discursos, pero que fracasan estrepitosamente en la realidad. Lo que el país necesita hoy no es otro experimento, sino una figura que entienda a fondo el funcionamiento del sistema de salud, que haya estado en primera línea defendiéndolo y que tenga una clara visión sobre cómo mejorarlo sin destruirlo. Necesitamos soluciones basadas en la experiencia y el conocimiento, no en la improvisación y la ideología





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