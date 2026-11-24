El famoso leopardo Pan Baobao vuelve a viralizarse por su estilo de vida relajado. En el zoológico de Panzhihua priorizan su bienestar y salud sobre el peso corporal.

El leopardo Pan Baobao, de 19 años de edad, se ha convertido nuevamente en el centro de atención en las redes sociales debido a su apariencia física y al cambio en su rutina de alimentación. Este felino, residente en el zoológico de Panzhihua en la provincia de Sichuan, China, ha dejado de seguir programas de pérdida de peso para enfocarse en su calidad de vida durante la vejez.

Prioridad en el bienestar veterinario y nutrición

Las autoridades del zoológico confirmaron que, desde el año 2024, han suspendido estrictamente las dietas restrictivas para Pan Baobao. La decisión se basa en que su avanzada edad requiere una atención médica especializada que garantice su salud general por encima de cualquier estética. El equipo de cuidadores afirma que mantener el equilibrio físico y la salud del animal son las metas principales.

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Actualmente, la dieta del leopardo consiste en aproximadamente 500 gramos de carne de res consumidos diariamente, complementados con pollo. Una evaluación veterinaria reciente determinó que Pan Baobao goza de buena salud física, lo que valida la decisión de permitirle comer libremente sin restricciones calóricas severas.

Origen de la fama y comparación con personajes animados

Pan Baobao alcanzó notoriedad internacional hace dos años, cuando las imágenes de su cuerpo redondeado y su caminar pausado comenzaron a circular masivamente en internet. La comunidad en línea rápidamente estableció una comparación visual con Clawhauser, el oficial de policía guepardo del exitoso largometraje animado "Zootopia" de Disney.

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Esta similitud física le ha valió un estatus único. Además de ser una atracción turística, ha sido nombrado director honorario de turismo de su ciudad natal, Panzhihua. Su imagen representa ahora un símbolo de tranquilidad y cuidado animal en la región de Sichuan.

Historia de intervenciones y cambios en su recinto

Anteriormente, ante las preocupaciones por su peso, el zoológico implementó un programa de emagrecimiento que incluía la reducción de porciones de alimento. También se realizaron modificaciones arquitectónicas en su hábitat para facilitar el movimiento, retirando rejas y mallas divisorias para expandir el área disponible para el felino.

Zhang Songwen, cuidador dedicado a Pan Baobao, explicó con detalle la filosofía detrás del cambio. Señaló que los animales, al igual que las personas, experimentan flacidez en la piel al envejecer. Por ello, la nutrición adecuada y el confort emocional son esenciales, justificando el abandono de los intentos anteriores de adelgazarlo mediante esfuerzo físico forzado.

Reacciones en redes y futuro del felino

Los usuarios de internet han respondido con afecto hacia las nuevas imágenes del leopardo descansando con el vientre al aire. La comunidad celebra que el animal pueda disfrutar de sus últimos años tomando el sol y comiendo bien, sin la presión de la báscula. Esta aceptación refuerza la postura del zoológico de priorizar el disfrute y la salud sobre estándares estéticos humanos.

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El zoológico continúa monitoreando su estado de salud de cerca, asegurando que Pan Baobao reciba los cuidados veterinarios necesarios. Su historia se mantiene como un ejemplo de cómo las instituciones modernas adaptan sus protocolos para honrar el ciclo natural de vida de los animales en cautiverio.