Panini Colombia 2026: Efectividad y Coincidencia entre Álbum y Convocatoria Definitiva

Panini Colombia 2026 ha tenido una alta efectividad en la selección de futbolistas para el Mundial 2026, con la participación de jugadores clave como Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Jhon Arias. La coincidencia entre el álbum y la convocatoria definitiva generó múltiples reacciones en redes sociales, ya que suele trabajar con listas preliminares y proyecciones elaboradas varios meses antes de los anuncios oficiales de las selecciones nacionales.

Hubo una alta efectividad en la colección oficial de futbolistas para el Mundial 2026 , con la participación de jugadores clave como Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Jhon Arias.

La coincidencia entre el álbum y la convocatoria definitiva generó múltiples reacciones en redes sociales, ya que suele trabajar con listas preliminares y proyecciones elaboradas varios meses antes de los anuncios oficiales de las selecciones nacionales. La lista definitiva de 26 convocados incluye futbolistas en la colección y aquellos que no aparecieron y que van al Mundial son: Álvaro Montero, Willer Ditta, Deiver Machado, Jaminton Campaz, Juan Camilo Hernández, Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta.

La efectividad de Panini en la convocatoria de 11/05 fue del 100%, mientras que en la de 14/05, 15/05 y 18/05 se mantuvo en el 83.33%, 88.89% y 100% respectivamente. La efectividad en la convocatoria de 19/05 y 22/05 fue del 72.22% y 83.33% respectivamente





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