Paola Jara muestra nuevo retoque estético en sus cejas y genera debate entre sus seguidores

La cantante colombiana de música popular Paola Jara compartió en Instagram un video del proceso de retoque de cejas, algo que suele hacer para mantener su estilo natural. Sus seguidores reaccionaron con opiniones divididas, mientras ella responded a críticas y afirma sentirse cómoda con su apariencia.

La cantante de música popular Paola Jara volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras mostrar un nuevo retoque estético en su rostro, específicamente en sus cejas, que rápidamente desató comentarios entre los internautas.

La artista antioqueña apareció en varias historias de Instagram mientras se realizaba un procedimiento en sus cejas, una de las características de su imagen que más suele generar opiniones. Acostada en una camilla y acompañada por una especialista, Paola compartió parte del proceso y explicó su decisión: tiene por costumbre retocar sus cejas cada cierto tiempo para mantener su forma y grosor natural, ya que considera que son parte de su estilo personal.

En sus palabras:Los que me conocen saben que yo soy súper cansona para las cejas, porque me gustan las cejas muy naturales, me gustan gruesas; yo soy de ceja gruesa, entonces a mí me gusta conservarlas así. Las imágenes circularon en cuentas de entretenimiento y generaron un debate entre quienes piensan que el resultado le favorece y quienes creen que modificó sus facciones.

En medio de las reacciones, Paola respondió indirectamente a las críticas frecuentes sobre el diseño de sus cejas. Aseguró que entiende que no todos compartan sus gustos, pero se siente cómoda con el resultado y prefiere mantener una apariencia natural antes que seguir tendencias. Para los gustos los colores, siempre crean mucha controversia mis cejas, a mí me gustan así, agregó. No es la primera vez que la cantante enfrenta comentarios relacionados con su apariencia.

Desde hace años, sus cejas gruesas y marcadas se han convertido en un tema recurrente entre sus seguidores, identificándose ya como parte de su imagen pública. Entre los comentarios en redes se leyeron frases como Uy, sí se le nota el cambio, pero le quedaron bonitas, Ella siempre ha usado las cejas gruesitas, ya es parte de su estilo, o No entiendo la polémica, si al final ella se siente feliz así.

El clip con el retoque se difundió rápidamente en Instagram, TikTok y Facebook, recibiendo cientos de reacciones. Actualmente, Paola Jara continúa siendo una de las artistas femeninas más reconocidas de la música popular colombiana y una de las más activas en redes sociales, donde comparte detalles de su vida personal, conciertos y rutinas de belleza.

Además de su carrera musical, suele convertirse en tendencia por temas relacionados con su imagen, sus publicaciones junto a Jessi Uribe y los cambios de estilo que muestra a sus millones de seguidores





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