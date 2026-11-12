Papa Francisco celebra regreso a Perú tras 10 años en visita oficial

El Pontífice llega a Lima para celebrar su décimo aniversario de visita pastoral, destacando su vínculo personal con la nación andina y su ciudadanía peruana.

El papa Francisco emprendió este miércoles su retorno oficial al Perú, aterrizando en Lima tras una ausencia de una década. El pontífice, quien nació en Chicago, Estados Unidos, pero reside actualmente en Argentina, fue recibido con una calurosa bienvenida por las autoridades del país andino.

Llegada emocionante al Teatro Nacional

Ante la presencia de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el resto de las altas autoridades del Estado, el santo padre comenzó su discurso en el Teatro Nacional con un mensaje cargado de emoción: "Me alegra profundamente volver al Perú". Este sentimiento se vio reflejado cuando, rompiendo con el protocolo estricto habitual en estos actos diplomáticos, el pontífice junto a Fujimori cantó el himno nacional.

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La recepción oficial también estuvo marcada por un momento espontáneo de conexión popular. Justo al llegar, el público comenzó a corear unirónicamente: "El papa es de Perú", un gesto que simboliza la profunda admiración y pertenencia que la comunidad local siente hacia el primer pontífice latinoamericano.

Historia misionera y vínculo con Chiclayo

Francisco enfatizó que este regreso tiene un significado muy especial para él, ya que su historia con el país comenzó mucho antes de que el Señor le confiara la Diócesis de Chiclayo. Durante su etapa como misionero en estas tierras, el pontífice compartió la vida de su gente, escuchó sus preocupaciones y aprendió de su fe.

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Recordó con calidez cómo muchos peruanos le abrieron las puertas de sus casas, compartieron su mesa y, por supuesto, le ofrecieron algún buen ceviche, haciéndolo sentir uno de los suyos. Esta integración social fue fundamental para forjar su identidad espiritual y humana en la región norteña del país.

Ciudadanía peruana y lazos profundos

El 2015 marcó un hito significativo en su relación con la nación, cuando Francisco recibió la nacionalidad peruana. Este acto oficial manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en su vida desde mucho antes de la concesión legal. Hoy, el santo padre comprende cuánto de esta tierra permanece con él y cuánto de su propia historia les pertenece también a los ciudadanos.

Compromiso futuro con la sociedad peruana

Antes de comenzar su discurso de carácter más político ante las autoridades, el pontífice reafirmó su compromiso de volver a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades. Esta visita oficial consolida su legado personal y espiritual en uno de los países que más lo ha acogido, cerrando un ciclo de diez años desde su última gran misión pastoral en la región.