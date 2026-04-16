Papa Francisco critica el uso de la religión para fines bélicos y denuncia la destrucción del mundo por tiranos

Durante su visita a Bamenda, Camerún, el Sumo Pontífice condenó enérgicamente a quienes instrumentalizan la fe con fines militares, económicos y políticos, y lamentó la devastación que unos pocos tiranos infligen al mundo, mientras la solidaridad de muchos intenta mantenerlo en pie. El Papa también resaltó los esfuerzos de paz entre cristianos y musulmanes en la región.

Su Santidad el Papa Francisco , en un conmovedor encuentro por la paz celebrado este jueves en Bamenda, en la región noroeste de Camerún , azotada por una década de guerra civil , lanzó una dura reprimenda contra aquellos que pervierten las religiones y la figura de Dios para servir a sus ambiciones militares, económicas y políticas.

En un tono de profunda lamentación, el Sumo Pontífice declaró que el mundo actual se encuentra al borde de la destrucción, arrastrado por las acciones de unos pocos tiranos que, con sus intereses egoístas, arrastran lo sagrado hacia la más profunda sordidez y oscuridad. La velada crítica se produjo en el marco de su visita a esta nación africana, donde ha querido extender su mensaje de esperanza y reconciliación, especialmente en una zona tan castigada por el conflicto.

El pontífice estadounidense, quien llegó a Camerún el miércoles tras cumplir con sus compromisos oficiales en la capital, dirigió sus palabras más sentidas en la Catedral de San José de Bamenda. Esta región, sumida en un conflicto desde 2016 entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas anglófonos que denuncian sentirse marginados, ha sido testigo de un saldo devastador: cerca de 6.500 vidas perdidas y más de medio millón de desplazados. La ONU ha alertado sobre la crítica situación humanitaria, con 1.8 de los 4 millones de habitantes de las regiones anglófonas necesitando asistencia, y unos 250.000 niños afectados por el cierre de centros educativos debido a la violencia.

En este contexto, el Papa alabó la admirable iniciativa de musulmanes y cristianos en Bamenda que han unido fuerzas para promover la paz, exclamando su deseo de que gestos similares se repliquen en tantas otras regiones del planeta, y declarando bienaventurados a quienes siembran la paz.

El Papa Francisco también aprovechó la ocasión para expresar su profunda gratitud a todas aquellas personas, especialmente mujeres, tanto laicas como religiosas, que dedican sus esfuerzos a brindar consuelo y atención a las víctimas de la violencia en esta atribulada región. Subrayó la crueldad de los señores de la guerra, quienes aparentan ignorar la fragilidad de la paz y la ardua tarea de la reconstrucción. Señaló la paradoja de que se invierten sumas astronómicas en la maquinaria bélica y la devastación, mientras que los recursos para sanar, educar y levantar a las comunidades son escasos.

Con firmeza, el Sumo Pontífice denunció a quienes saquean los recursos naturales de la tierra, destinando gran parte de sus ganancias a la adquisición de armamento, perpetuando así un ciclo interminable de desestabilización y muerte. En una reflexión contundente, afirmó que el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos, pero se mantiene a flote gracias a la inmensa solidaridad de innumerables hermanos y hermanas.

A pesar de la riqueza de Camerún en recursos como el petróleo, el gas y minerales, el 26.7% de su población vive en la pobreza, según datos del Banco Mundial. El Papa calificó esta realidad como un mundo al revés, una perversión de la creación divina que toda conciencia recta debe condenar y rechazar.

El actual periplo del Papa por África, que comenzó en Argelia y que tras Camerún lo llevará a Angola y Guinea Ecuatorial, se ha visto ensombrecido por las críticas verbales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el pontífice, a quien ha calificado de débil frente al crimen y errático en política exterior por sus llamamientos a la paz. El propio Francisco, a través de su entorno, ha manifestado no temer estas críticas y reafirmar su compromiso de alzar su voz en favor de la paz.

Este mismo jueves, reafirmó su mensaje a los fieles congregados en la Catedral de San José: ¡Trabajemos juntos por la paz! Su visita a Camerún es un llamado a la acción, un recordatorio de la urgencia de la paz y un elogio a la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad.





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