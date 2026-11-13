Papa John's se renombra a Johns en Perú por visita del Papa León XIV

La cadena Papa John's eliminó temporalmente la palabra 'Papa' de su marca en Perú para rendir homenaje a León XIV hasta el 16 de noviembre de 2026.

La cadena de pizzerías estadounidense Papa John's ha implementado un cambio inmediato y visible en su identidad corporativa dentro del territorio peruano, adoptando la denominación simplificada "Johns" de manera temporal. Esta modificación estratégica responde directamente a la presencia oficial del sumo pontífice León XIV en el país suramericano, adoptando la premisa comunicativa establecida por la franquicia de que "en el Perú Papa solo hay uno" durante su estancia. La iniciativa abarca tanto la señalética física de los establecimientos como la presencia en los principales entornos digitales que operan bajo la jurisdicción local.

Detalles del cambio de imagen y alcance

La intervención de la marca incluyó la retirada física y permanente hasta el cierre de las operaciones del evento de la palabra "Papa" en las fachadas y letreros luminosos de diversos locales situados en la capital. Entre los distritos específicos donde se aplicó este cambio de señalización se encuentran Miraflores, Surco, San Miguel, Los Olivos, Chorrillos, San Juan de Lurigancho y Jesús María. La cadena garantizó una coherencia total en su imagen al actualizar simultáneamente sus nombres de usuario e imágenes de perfil en las cuentas oficiales de TikTok, Instagram y Facebook destinadas al mercado peruano, asegurando que la modificación fuera percibida de manera uniforme por la audiencia digital y presencial.

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Justificación estratégica y comunicación de marca

Para acompañar esta modificación visual, la compañía desplegó una línea de comunicación centrada en un juego de palabras que integra la figura del líder religioso con sus productos estrella. A través de sus plataformas digitales, la empresa difundió el mensaje explícito: "Cuando León XIV está en el Perú, Papa solo hay uno", acompañado de la frase complementaria "Él pone la bendición, nosotros la pizza y la bendita salsa de ajo". Esta acción publicitaria busca posicionar la marca como una entidad culturalmente sensible que respeta la jerarquía simbólica del evento religioso sin perder su identidad comercial.

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Duración del periodo de vigencia publicitaria

Según el cronograma establecido por la firma gastronómica en el mercado peruano, la supresión del término "Papa" en sus establecimientos y canales de contacto se mantendrá vigente de forma ininterrumpida hasta el lunes 16 de noviembre de 2026. Una vez que concluya la agenda oficial de León XIV en el país, la restauración de la denominación comercial habitual está programada para realizarse de manera inmediata, con los locales limeños y las plataformas digitales devolviendo su nombre original el próximo martes. Esta fecha límite clara permite a los consumidores y analistas de mercado anticipar el retorno a la normalidad operativa de la franquicia.

Antecedentes regionales y replicabilidad

Esta acción publicitaria en Lima replica con exactitud un precedente ocurrido hace casi una década en otra nación de la región, demostrando la eficacia de la adaptación contextual. En septiembre de 2017, durante la visita apostólica del papa Francisco a Colombia, la franquicia operada en ese país ejecutó una dinámica idéntica al retirar la palabra "Papa" de sus avisos exteriores y presentarse únicamente como "John's" bajo el mismo argumento de ceder el protagonismo al visitante Vaticano. En ambos escenarios, la franquicia internacional recurrió a la adaptación temporal de su logotipo como mecanismo de mercadeo contextual frente a eventos de cobertura masiva en Latinoamérica.