Papa León XIV emociona a jóvenes en Lima con vigilia histórica

El Papa León XIV conmovió a más de 50.000 jóvenes en el Estadio Nacional de Lima el 12 de noviembre. La vigilia destacó su cercanía pastoral y lágrimas de emoción.

El Papa León XIV compartió un momento de profunda emoción durante su visita oficial a Perú el jueves 12 de noviembre. La vigilia de oración convocó a más de 50.000 jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, marcando un hito significativo en su agenda pastoral. La multitud respondió con entusiasmo inigualable mientras el pontífice llegaba al recinto en el papamóvil.

Los asistentes sostuvieron banderas, pañuelos y dispositivos móviles en alto para saludar al Santo Padre. Gritaron con fuerza: "¡Se siente, se siente, León está presente!" al observar la entrada de Robert Prevost. El papa correspondió con sonrisas cálidas y gestos de saludo desde su vehículo, generando una conexión inmediata con la feligresía reunida.

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Reacción Emocional del Pontífice

Lo que más conmovió a los presentes fue la capacidad del papa de no contener sus lágrimas. Varios momentos mientras observaba las tribunas repletas, se llevó los nudillos a los ojos para secárselos. Permaneció visiblemente emocionado ante los aplausos constantes y las muestras de cariño expresadas por los jóvenes reunidos en el estadio.

La vigilia comenzó oficialmente a las 6:00 p.m., aunque el flujo de participantes había comenzado a las 10:00 a.m. Los asistentes, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 35 años, ocuparon tanto las graderías como el campo de juego. Esta densa congregación participó activamente en el encuentro religioso bajo la luz de las gradas.

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Intervenciones Oficiales y Contexto

El cardenal Carlos Castillo presentó al pontífice ante los asistentes con palabras significativas. "Querido Santo Padre, esta es la juventud del papa", expresó ante la multitud, que respondió con nuevas ovaciones y cánticos. El cardenal también se refirió al papel vital de las nuevas generaciones dentro de la Iglesia católica.

"Por eso hoy día los jóvenes hacen eco de la palabra de Cristo", señaló el alto prelado durante su discurso. Después de recorrer el estadio, León XIV descendió del papamóvil y ocupó su lugar en el estrado principal. Ahí volvió a recibir una ovación de pie mientras escuchaba los primeros acordes de la canción religiosa Alma Misionera.

Continuidad de la Visita Pastoral

Mientras los jóvenes cantaban, el papa lloró nuevamente, demostrando su cercanía espiritual. La vigilia fue parte fundamental de las actividades de León XIV en Lima. Este recorrido precedió su viaje hacia el norte de Perú para continuar su misión pastoral.

Este viernes 13 de noviembre el pontífice se encuentra en Chiclayo. Esta es la ciudad en la que ejerció como obispo entre 2015 y 2023, marcando un regreso simbólico a su antigua diócesis. La visita completa incluye eventos previos en Argentina, donde León XIV se despidió con una misa ante más de 3 millones de personas antes de partir hacia este destino sudamericano.