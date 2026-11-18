El Papa León XIV aclaró el momento en que un rosario lo golpeó en Perú durante su gira sudamericana, atribuyéndolo a la fe profunda y el entusiasmo de los fieles locales en un gesto de cercanía.

El Papa León XIV detalló el incidente ocurrido durante su última jornada de la gira por Sudamérica, donde un fiel lanzó un rosario que golpeó accidentalmente su rostro mientras se desplazaba en el papamóvil. El hecho tuvo lugar en Perú durante la misa de despedida, generando preocupación inmediata en los fieles que observaban las imágenes de la ceremonia religiosa. A bordo del vuelo de regreso a Roma, el pontífice abordó el tema con naturalidad y gratitud, transformando lo que pudo haber sido una noticia dramática en un testimonio de la profunda devoción popular.

Origen del lanzamiento del rosario

El momento específico ocurrió mientras el pontífice recorría el trayecto oficial hacia la ubicación de la misa de clausura en Perú. Un rosario salió desviado de su trayectoria intendeda y golpeó al Papa en el rostro. Las imágenes captadas en ese instante causaron impacto y alarma entre la multitud y los medios de comunicación presentes en el evento. Sin embargo, el contexto cultural y religioso del lugar revela que este tipo de gestos, aunque accidentales en este caso, suelen ser impulsados por un deseo intenso de contacto físico con la figura religiosa.

Also read León XIV recibe golpe con denario en Perú al final de su gira

Respuesta del Papa en el aire

Durante el vuelo de retorno desde Lima hacia Roma, una periodista se acercó al Papa León XIV para preguntar sobre la seguridad del pontífice tras el incidente. La reportera expresó su preocupación por las imágenes difundidas, reconociendo que el acto fue motivado por el amor y el deseo de los fieles de estar más cerca del Santo Padre. El Papa respondió con humor, comentando: "Cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario".

El pontífice añadió que estos incidentes se llevan en el corazón, aunque a veces terminen en el ojo, provocando risas entre los pasajeros del avión. Esta reacción desenfadada sirvió para desactivar la tensión y recalcar que la intención detrás del gesto era de devoción y no de agresión. El tono del intercambio demostró la cercanía que el Papa mantiene con su equipo de prensa y los asistentes en el avión papal.

Advertisement

Mensaje de fe y entusiasmo peruano

León XIV utilizó el incidente para ejemplificar la intensidad de la fe en Perú. Explicó que el lanzamiento del rosario reflejaba el entusiasmo genuino y la profunda creencia de la población local. El Papa destacó que allí había un deseo sincero de recibir la bendición del Señor a través de su servicio, aunque el medio haya sido informal e inesperado. Para el pontífice, esta devoción es un don de Dios que se manifiesta a través de la energía de los creyentes.

El Papa comentó que él trata de estar cerca de la gente gracias a la energía que recibe de ellos, creando un ciclo de reciprocidad espiritual. Atribuyó su capacidad de conexión y resistencia a esta fuerza motriz, enfatizando que la fe del pueblo peruano es un recurso espiritual vital para su ministerio. Esta interpretación elevó el incidente de un simple accidente físico a una metáfora de la relación entre el liderazgo religioso y la base social.

Conclusión y agradecimiento final

Al finalizar su intervención en el aire, el Papa León XIV ofreció sus últimos agradecimientos por toda la experiencia vivida en el recorrido por Perú. Hizo énfasis en reconocer a las personas que participaron activamente en los encuentros de su visita, atribuyendo el éxito y la profundidad de la gira a la intervención divina. No encontró otras palabras más que dar gracias a Dios por la acogida recibida.

Este cierre marca el fin de la gira sudamericana del Papa León XIV, consolidando la imagen de un pontífice que conecta emocionalmente con las culturas locales. La historia del rosario se integra ahora en el relato de su visita como un símbolo de la pasión religiosa de la región, precediendo las preguntas sobre el futuro del catolicismo en América Latina tras su partida.