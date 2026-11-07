Papa León XIV inicia gira en Uruguay: defensa de la vida y laidad

El pontífice León XIV aterrizó en Montevideo para iniciar su recorrido por Latinoamérica. Defendió la dignidad de los no nacidos y pidió apoyo a vulnerables en un país secular.

El Papa León XIV aterrizó a las 16:20 hora local en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, dando inicio oficial a su gira por Latinoamérica con una parada estratégica en Uruguay. El pontífice, viajando en un vuelo de la aerolínea Ita Airways procedente de Roma, fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, quien le concedió los honores militares habituales junto con un emotivo gesto simbólico entregado por dos niños que ofrecieron flores al jefe de Estado extranjero. Esta visita marca el comienzo de un itinerario intensivo que también incluirá estancias en Argentina y Perú, países donde la Iglesia Católica busca reactivar la fe y reafirmar su presencia social en la región.

Discurso en la Plaza de la Independencia

El Pontífice León XIV dirigió su primer discurso en territorio uruguayo ante las autoridades nacionales reunidas en la emblemática Plaza de la Independencia, en la capital Montevideo. Durante su intervención, el Papa enfatizó la necesidad de garantizar un espacio social donde creyentes y no creyentes puedan coexistir bajo los principios de la libertad y el respeto mutuo. Este mensaje adquirió una resonancia particular en un contexto donde cerca del 40 % de la población se autodeclara no creyente, situando al país como el más secularizado de América Latina y marcando un tono político claro para toda la visita.

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La defensa de la laicidad fue un eje central, con el Papa solicitando una separación que no excluya la fe del espacio público. Esta posición se alinea con la identidad que el presidente Yamandú Orsi presentó al recibirlo, describiendo a la nación como un Estado de tradición laica, dotado de instituciones democráticas sólidas y una sociedad diversa que respeta profundamente las distintas creencias y convicciones individuales. La vicepresidenta Carolina Cosse, junto con los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, formaron parte de la alta comitiva que escuchó estas palabras iniciales, consolidando la dimensión oficial y diplomática del encuentro.

Posiciones sobre la dignidad y la legislación local

En una intervención directa sobre los temas bioéticos y la legislación vigente, el Papa León XIV defendió la dignidad intrínseca de los "no nacidos" como un imperativo moral fundamental. Esta postura contrasta con el marco legal uruguayo, que permite la interrupción del embarazo bajo determinadas causales y cuenta con legislación sobre la eutanasia, lo que convierte al país en un escenario relevante para el debate entre la doctrina católica y la autonomía individual. El Pontífice instó a la sociedad a no dejar la fe fuera de las esferas de decisión pública, reafirmando su rol en el debate ético contemporáneo.

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Además de la postura sobre la vida al inicio de la gestación, el Papa incluyó en su llamado una petición urgente para sostener a los enfermos y prestar una atención especial y compasiva ante los casos de suicidio. El Pontífice León XIV subrayó que la protección de los más frágiles es una responsabilidad que interpela a toda la sociedad, independientemente de los recursos económicos disponibles. Esta declaración resuena con las preocupaciones sanitarias y de salud mental global, buscando trascender la división religiosa para abordar una crisis humanitaria compartida.

Impacto social y vulnerabilidad comunitaria

La agenda de la visita puso un énfasis notable en la atención a las poblaciones más vulnerables, reflejando la selección de organizaciones comunitarias que participaron en el evento oficial. Estas instituciones incluyen iniciativas de integración para personas sin techo, programas de bienestar y salud mental dirigidos a jóvenes y adolescentes, y servicios de alojamiento para estudiantes provenientes del interior del país que viajan a Montevideo para continuar sus estudios académicos. Esta presencia demuestra un enfoque pastoral dirigido a resolver problemas estructurales de desigualdad y exclusión social.

Entre los asistentes figuraron delegados de organizaciones dedicadas al cuidado integral de adultos con discapacidad y alta dependencia, así como grupos que crían, entrenan y entregan gratuitamente perros de asistencia para personas ciegas y niños con trastorno del espectro autista. También estuvieron presentes representantes de instituciones dedicadas al cuidado digno y humanizado de las personas mayores. La inclusión de estos grupos específicos subraya el eje central de la gira: la atención concreta y tangible a los sectores de la sociedad que requieren mayor apoyo estructural y social, integrando la caridad con la acción organizada.

Itinerario futuro y contexto cultural

El Papa León XIV permanecerá en Uruguay hasta el 8 de noviembre, momento en el cual continuará su travesía hacia Argentina antes de trasladarse a Perú el 11 de noviembre, país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral previa. Este recorrido cubrirá un total de 11 ciudades entre los tres países, configurando una de las giras papales más intensas de las últimas décadas. La visita busca no solo la reactivación de la fe católica, sino también reencontrar al Pontífice con territorios históricos de su influencia y abordar desafíos sociales específicos de cada nación.

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El acto de bienvenida integró elementos culturales locales para fortalecer el vínculo con la identidad nacional, incluyendo la interpretación de "Hallelujah" y "Botija de mi país", tema del músico Ruben Rada, fallecido recientemente. La inclusión de este último tema buscó honrar el candombe, género de raíz afrouruguaya declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Durante el encuentro, el Papa recibió una camiseta de la selección uruguaya de fútbol y múltiples cartas de los presentes, mientras se reafirmaba la importancia de la integración social y económica de los Estados latinoamericanos como vía para la paz regional.