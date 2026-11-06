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Papa León XIV inicia gira en Uruguay y advierte sobre riesgos de la IA

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Papa León XIV inicia gira en Uruguay y advierte sobre riesgos de la IA
Papa León XIV · Inteligencia Artificial · Uruguay
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León XIV visitó Montevideo el 6 de noviembre. Denunció peligros de la tecnología en el empleo y abordó la salud mental en América del Sur.

El papa León XIV dio inicio este viernes, 6 de noviembre, a su primera gira por Sudamérica, una peregrinación programada que lo llevará a recorrer diez ciudades a lo largo de once días. Este viaje, que se extiende hasta el 17 de noviembre, incluye escalas estratégicas en Uruguay, Argentina y Perú, marcando el retorno del pontífice a la región donde desarrolló su labor misionera durante más de dos décadas.

La primera parada oficial tuvo lugar en Montevideo, la capital uruguaya, donde León XIV se dirigió a una multitud reunida en la Plaza Independencia. En este emblemático escenario, el máximo líder de la Iglesia católica pronunció un discurso detallado ante autoridades gubernamentales, dirigentes religiosos y ciudadanos comunes, estableciendo de inmediato una conexión profunda con la población local.

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Alertas sobre inteligencia artificial

León XIV utilizó su mensaje en Montevideo para centrar la atención en los desafíos éticos y sociales que presenta la inteligencia artificial, un tema que ha sido recurrente en sus intervenciones recientes. El pontífice enfatizó la necesidad imperiosa de proporcionar a la primera infancia una educación adecuada, destacando simultáneamente la urgencia de proteger a los niños del impacto de las nuevas tecnologías digitales.

Al abordar el entorno familiar, el papa recordó que el hogar, la alimentación y la presencia constante de adultos son fundamentales para sostener los primeros años de vida. Argumentó que la educación debe prolongar esta tarea vital, desarrollando las capacidades individuales, formando el juicio moral y preparando a los jóvenes para participar con libertad y responsabilidad en la sociedad.

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León XIV también vinculó el acceso a una educación de calidad con las oportunidades laborales, afirmando que el trabajo debe permitir a cada persona desarrollar sus capacidades y contribuir al bien común. Advertió explícitamente que el desarrollo tecnológico debe ampliar las capacidades humanas y facilitar tareas, evitando que el trabajador quede reducido a una pieza prescindible en el proceso productivo.

La lucha contra la soledad y el suicidio

En una sección particularmente conmovedora de su intervención, el papa León XIV abordó el delicado tema del suicidio, un problema de salud pública que afecta gravemente a Uruguay, país que registra una de las tasas más altas de Latinoamérica en esta materia. La reflexión surgió del contexto de la soledad moderna y la desesperanza social.

León XIV lanzó un llamado directo a la empatía y la conexión humana, declarando que nadie debería sentirse extraño entre los suyos ni creer que su ausencia importa menos que su presencia. Instó a mantener los vínculos familiares y los lazos comunitarios como mecanismos esenciales para combatir la angustia, la pérdida de esperanza y el aislamiento emocional.

Contexto de salud y expectativas futuras

Esta visita tiene un trasfondo sensible debido a la reciente operación quirúrgica pulmonar que sufrió el pontífice hace apenas un mes. A pesar de las preocupaciones expresadas por algunos creyentes, León XIV confirmó durante el vuelo de llegada que se encuentra bastante bien, manifestando su felicidad por regresar a un continente donde vivió como misionero durante más de veinte años.

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La gira está diseñada para incluir un total de 36 discursos oficiales a lo largo de la travesía por Sudamérica. Esta será la primera visita del papa a esta región desde que fue elegido como pontífice en 2025, consolidando así su presencia institucional y pastoral en los países del Mercosur y el Pacífico Sur.

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