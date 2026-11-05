Papa León XIV inicia gira por Sudamérica con agenda de 36 discursos

Tras recuperarse de una cirugía oncológica, el Pontífice visita Uruguay, Argentina y Perú en una gira de 12 días que incluye más de 50 actividades oficiales.

El Papa León XIV emprenderá su primera gran gira apostólica por Sudamérica el viernes 6 de noviembre, una delegación de 12 días que lo llevará a recorrer Uruguay, Argentina y Perú hasta el 17 de noviembre. Este itinerario histórico implica la ejecución de más de 50 actividades diversas y la pronunciación de 36 discursos públicos ante autoridades y comunidades religiosas. La decisión de mantener el cronograma original surge a pesar de que el pontífice de 71 años se sometió a una intervención quirúrgica hace menos de tres semanas para extirparle un tumor canceroso, una recuperación que ha sido calificada como exitosa por los voceros del Vaticano.

Salud y Confianza en el Itinerario Apostólico

La dirección de comunicaciones del Vaticano, liderada por la nueva directora María Montserrat Alvarado, confirmó en una conferencia de prensa que el Papa está muy entusiasmado con el viaje y no ha aceptado ningún cambio en la agenda. Alvarado declaró que el Pontífice se siente muy agradecido por las muestras de preocupación recibidas, pero insiste en su compromiso total con las actividades programadas. Esta firmeza contrasta con las dudas iniciales sobre el esfuerzo físico que representan los desplazamientos, especialmente considerando la altura de algunos destinos y la densidad de eventos consecutivos.

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El portavoz vaticano, Matteo Bruni, detalló las condiciones médicas del líder de la Iglesia Católica para disipar cualquier inquietud sobre su capacidad física. Bruni aclaró que el tumor extirpado no representa una enfermedad permanente y que el Papa es un hombre de 71 años sin patologías crónicas conocidas. Tras la recuperación de la cirugía, Bruni afirmó que el Pontífice regresa a ser un hombre de excelente estado de salud, listo para enfrentar las exigencias de una gira que incluye 12 vuelos, dos trayectos en helicóptero y una oración en los Andes.

Significado Histórico y Conexión con Perú

El regreso a Lima el 11 de noviembre tiene un peso espiritual y personal extraordinario para León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, ya que este país desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Antes de su elección como Papa, Prevost residó cerca de dos décadas en Perú, donde ejerció responsabilidades dentro de la Iglesia católica e incluso obtuvo la ciudadanía peruana, consolidando un vínculo profundo con la región. Alvarado explicó que este es un lugar que le dio su ministerio y que inspiró su manera de entender las necesidades de la Iglesia, abriéndole los ojos de una manera nueva y diferente.

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Durante su estancia en territorio peruano, el Papa visitará Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa, cubriendo una ruta diversa que abarca desde la capital hasta la selva amazónica. El 15 de noviembre está previsto que se reúna con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en Pucallpa, un encuentro que destaca por su significado social y evangelizador. Esta conexión con el Perú no solo refleja su pasado ministerial, sino también su compromiso actual con las comunidades más vulnerables y los desafíos de la fe en la región.

Agenda Detallada en Uruguay y Argentina

La gira comienza oficialmente en Montevideo, Uruguay, donde llegará el viernes 6 de noviembre a las 4:30 de la tarde, tras partir de Roma a las 7:00 de la mañana. En la capital uruguaya, León XIV participará en una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y visitará al presidente de la República. El sábado 7 se desplazará a Paysandú para celebrar una misa y regresará a Montevideo para encontrarse con comunidades del barrio Casavalle, representantes del sector educativo y jóvenes en una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El domingo 8 el itinerario continúa hacia Argentina, donde en Buenos Aires se reunirá con el presidente Javier Milei, autoridades y representantes de la sociedad civil. La visita incluirá una parada en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde conocerá de cerca el trabajo con personas asistidas y trabajadores de la institución. Además, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y participará en una vigilia con jóvenes en Buenos Aires antes de trasladarse a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Continuidad Territorial y Reuniones Especiales

El recorrido argentino también contempla una visita significativa a Córdoba, donde el Papa encabezará una celebración religiosa y se reunirá con representantes de la Iglesia local. Antes de finalizar la etapa argentina, se ha programado una visita al Complejo Penitenciario Federal, un gesto que refuerza su compromiso con la justicia y la redención. Estas actividades se suman a las visitas ya mencionadas en Perú, como la misa en las Pampas de Pimentel en Chiclayo el 13 de noviembre, donde se reunirá con la comunidad religiosa y universitaria, y el desplazamiento en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba para otra eucaristía.

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El Vaticano ha ratificado la gira del Papa León XIV por Suramérica a pesar de la reciente cirugía por cáncer, demostrando una clara voluntad de mantener el contacto directo con las feles y las instituciones locales. La presencia del Pontífice en estos tres países no solo responde a prioridades diplomáticas y pastorales, sino que también marca un hito en la historia reciente de la Iglesia Católica en la región. Con una agenda densa y emocionalmente cargada, esta primera gran gira de León XIV promete ser un momento crucial para definir su legado pastoral inicial y fortalecer los lazos con Sudamérica.