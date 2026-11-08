Papa León XIV inicia visita a Argentina con recibimiento de Milei

El Papa León XIV llegó a Buenos Aires este 8 de noviembre. Recibido por Milei, su gira histórica visita Córdoba y Luján hasta el 11 de noviembre.

El Papa León XIV arribó a la Argentina este domingo 8 de noviembre, marcando el inicio de una visita apostólica de profundo impacto histórico para el país. El Pontífice fue recibido oficialmente por el presidente Javier Milei en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, donde aterrizó a las 4:33 p. m. (hora local). Este evento representa el regreso de un Sumo Pontífice al territorio argentino después de casi cuatro décadas, desde la última visita de san Juan Pablo II en 1987.

Despedida en Uruguay y llegada

La segunda etapa del viaje del Papa León XIV comenzó tras su estancia en Uruguay, donde completó tres días de encuentros y celebraciones religiosas. Su avión, un Boeing 737-MAX operado por Aerolíneas Argentinas, despegó del Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo a las 3:52 p. m., despedida por el presidente uruguayo Yamandú Orsi. Durante el vuelo, el Santo Padre envió un telegrama a Orsi expresando su renovada gratitud por la hospitalidad recibida y solicitando bendiciones para el pueblo uruguayo.

Also read Papa León XIV pide a Uruguay promover el diálogo y los acuerdos en Latinoamérica

Antes de su partida de Uruguay, el Papa había celebrado una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida, destacando el papel de las madres y abuelas en la transmisión de la fe. Al aterrizar en suelo argentino, la primera actividad programada para este domingo incluyó una visita al Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín.

Agenda política y encuentros oficiales

Tras la visita al monumento histórico, el Papa León XIV se trasladó a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, para mantener una reunión privada con el presidente Javier Milei. Este encuentro institucional es un componente central de la agenda, que también contempla un acto oficial en el Palacio Libertad, sede del Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Advertisement

En el Palacio Libertad, el Pontífice pronunciará su primer discurso en el país ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Esta jornada inicial busca establecer los tone de su estancia, combinando el protocolo estatal con el encuentro directo con las distintas voces de la nación argentina. La primera jornada concluirá con compromisos que reflejan la doble cara de su misión pastoral y diplomática.

Actividades sociales y religiosas

El lunes 9 de noviembre, la agenda del Papa León XIV se centrará en la asistencia a sectores vulnerables y el diálogo interreligioso. Una de las paradas clave será el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, una institución dedicada a la acogida de personas en situación de fragilidad. Posteriormente, presidirá una misa en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires, seguida de encuentros con líderes laborales y representantes de diversas tradiciones religiosas.

Al finalizar el día, participará en las Vísperas junto a los equipos episcopales y sinodales argentinos en la Catedral Metropolitana. Estas actividades subrayan el compromiso del Santo Padre con la realidad social y eclesial local, buscando conectar directamente con los problemas cotidianos y las estructuras de la iglesia en el país.

Ruta por Córdoba y Luján

El martes 10 de noviembre, el Papa León XIV viajará a la ciudad de Córdoba para celebrar la Eucaristía y reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Este viaje provincial es fundamental para la difusión de su mensaje más allá de la capital. Al regresar a Buenos Aires, participará en la tradicional Vigilia con los Jóvenes ante el Monumento de los Españoles.

Advertisement

La gira concluye el miércoles 11 de noviembre con dos eventos significativos. Primero, una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, reforzando su mensaje de misericordia y redención. Finalmente, celebrará la santa misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación mariana del país, cerrando así una visita que promete ser recordada como un hito espiritual y cultural.