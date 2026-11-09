Papa León XIV: La Economía al Servicio de las Personas en Argentina

El Papa León XIV pidió a Javier Milei que la economía sirva a las personas, no al revés, tras el aumento de la pobreza al 32,3% en Argentina en 2025.

El Papa León XIV realizó una intervención directa y contundente durante su visita oficial a Argentina, dirigida específicamente al presidente Javier Milei. En un discurso pronunciado el domingo 8 de noviembre, el pontífice estableció que la actividad económica debe subordinarse a la dignidad humana y al empleo. Esta declaración se produce en un contexto de profundas divisiones sociales y políticas en el país sudamericano.

Contexto Económico y Austeridad en Argentina

La visita del Papa León XIV llega tras casi cuatro décadas de ausencia papal en territorio argentino. El mandatario se enfrentó a una realidad marcada por tres años de políticas de austeridad implementadas bajo el mandato del presidente Javier Milei. Esta visita histórica ocurre en un momento crítico donde la situación social ha experimentado un retroceso significativo en las cifras de bienestar.

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Los datos oficiales revelan que la pobreza en Argentina retomó una tendencia al alza tras varios semestres de reducción iniciada en la segunda mitad de 2024. Durante los primeros seis meses de este año, la tasa de pobreza alcanzó el 32,3%. Esta cifra representa un incremento drástico de 4,1 puntos porcentuales en comparación con el periodo inmediatamente anterior.

La indigencia también mostró un crecimiento preocupante en las estadísticas recientes. La tasa de indigencia pasó del 6,3% al 7,5%. Este aumento de 1,2 puntos porcentuales evidencia que los sectores más vulnerables están soportando el peso más pesado de la crisis económica actual. La comunidad internacional observa estos indicadores con mucha atención.

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Principio Central: Economía al Servicio de las Personas

El Papa León XIV defendió firmemente que la actividad económica debe tener como propósito único mejorar las condiciones de vida de las personas. El pontífice dejó claro que la economía no debe convertirse en un fin en sí misma, sino en una herramienta. Su mensaje fue inequívoco al afirmar que la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía. Este principio busca revertir la lógica actual de los mercados.

Además, el Papa León XIV planteó que los países deben revisar sus condiciones económicas y sociales cuando sus ciudadanos, especialmente los jóvenes, se ven obligados a emigrar para encontrar oportunidades. El pontífice cuestionó directamente la capacidad de un Estado para retener a su talento joven. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar sus tierras para realizar sus sueños, señaló el líder católico. Esta reflexión apunta a las fallas estructurales del mercado laboral local.

Posiciones de las Partes y Roles de los Actores

El pontífice reconoció la labor fundamental de quienes trabajan en el campo y las ciudades. También destacó a las personas que desempeñan sus actividades en talleres, escuelas y hospitales. A su vez, resaltó a quienes emprenden y a quienes se encargan de sostener sus hogares. El trabajo es una de las condiciones fundamentales para el desarrollo de una sociedad, afirmó León XIV. Vivir del propio esfuerzo permite mantener a la familia y desarrollar las capacidades personales.

El presidente Javier Milei recibió al Papa León XIV en el marco de esta visita oficial. Aunque conocido por sus posturas económicas liberales y sus insultos contra sus detractores, el mandatario escuchó las advertencias sobre la responsabilidad de los gobernantes. El pontífice señaló que los gobiernos deben favorecer las condiciones que permitan ampliar las oportunidades. Es necesario estimular la iniciativa privada y lograr que los beneficios del crecimiento económico lleguen también a quienes enfrentan mayores dificultades.

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Impacto en la Democracia y Futuro Institucional

El discurso del Papa León XIV no se limitó a lo económico, sino que abordó la salud democrática del país. Sostuvo que la democracia no se limita a elegir gobernantes mediante el voto. El pontífice llamó a fortalecer la democracia mediante la escucha, el respeto por las diferencias y la búsqueda de acuerdos. Esto implica un cambio cultural en la forma de ejercer la vida pública en Argentina.

León XIV afirmó que la historia demuestra que una sociedad puede avanzar cuando convierte sus diferencias en oportunidades para el encuentro. La democracia es una herencia que debe protegerse y fortalecerse en cada generación, declaró. Es necesario reconocer en quienes piensan diferente a compatriotas con los que se comparte un mismo destino. Esa actitud permite construir confianza y afrontar las diferencias sin perder de vista los elementos que mantienen unida a una sociedad. La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, según el pontífice.

El Papa León XIV pidió prestar especial atención a las familias que enfrentan incertidumbre económica. Se refirió a quienes buscan empleo, a las personas mayores y a quienes, pese a tener un trabajo, no consiguen cubrir las necesidades básicas de sus hogares. Este llamado a la inclusión social busca vincular el desarrollo económico con la equidad. No se trata únicamente de generar crecimiento, sino de procurar que sus resultados alcancen a más personas. El objetivo final es contribuir a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos argentinos de manera tangible y duradera.