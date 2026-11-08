Papa León XIV llega a Argentina y se reúne con Javier Milei en su gira sudamericana

El papa León XIV llegó a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre y se reunirá con Javier Milei, en medio de tensiones por los recortes sociales.

El papa León XIV llegó a Argentina este domingo 8 de noviembre, en la segunda etapa de su gira sudamericana, tras su paso por Montevideo. El pontífice aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde fue recibido por el presidente Javier Milei, según el protocolo anunciado por el Gobierno argentino.

La agenda oficial prevé una visita al monumento al general José de San Martín, en la Plaza San Martín, a las 5:00 p. m. (hora de Argentina). Luego, a las 5:20 p. m., está prevista una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, y a las 5:50 p. m. el papa sostendrá una reunión bilateral con Milei en la sede presidencial.

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Agenda del papa León XIV en Buenos Aires

La agenda del papa León XIV en Buenos Aires incluye encuentros oficiales con el Gobierno argentino y con distintos sectores de la sociedad. El punto más esperado es la reunión bilateral con Javier Milei en la Casa Rosada, considerada uno de los momentos de mayor interés político de la gira.

A las 6:30 p. m., el pontífice participará en el Palacio Libertad en una reunión con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Se espera que el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo se pronuncie en defensa de los pobres y los más vulnerables.

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El viaje llega tres semanas después de que León XIV se sometiera a una operación por un cáncer de pulmón. Pese a ello, el pontífice realiza una gira de 12 días por el continente donde fue misionero durante casi dos décadas, con tres días en Uruguay antes de su llegada a Argentina.

Tensiones por los recortes del gobierno de Milei

Las tensiones en Argentina se relacionan con el alto costo social que ha tenido la motosierra de Milei sobre los servicios públicos esenciales. El presidente hizo de este símbolo el eje de su programa de reducción del Estado.

Milei llegó al poder con la promesa de reactivar la economía argentina y frenar la inflación desbocada mediante la reducción del Estado de bienestar. Sus recortes afectaron en particular a los hospitales públicos, las universidades, la investigación científica, la cultura y los jubilados.

La tasa de pobreza ha registrado fuertes oscilaciones desde que Milei asumió la presidencia. En septiembre subió al 32,3 %, aunque una parte de los argentinos valora la drástica reducción de la inflación.

La relación entre Milei y el papa es cordial hasta ahora, pero tuvo episodios tensos. Durante la campaña electoral, el economista llamó 'imbécil' al papa Francisco por defender la justicia social, a la que considera una aberración. Ya en el poder, moderó el tono y visitó a Francisco en el Vaticano.

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Opiniones de los fieles y la postura de la Iglesia

La visita del papa genera poco entusiasmo entre los habitantes de Buenos Aires, según constató la AFP en las calles de la capital. La Iglesia argentina atraviesa un momento de menor peso social, y una encuesta reciente de la Universidad de Buenos Aires indica que apenas el 57,7 % de los consultados se declaró católico.

Brandon González, de 27 años, dijo a la AFP que la misa al aire libre que el papa celebrará el lunes 9 de noviembre en la capital es importante a nivel cultural y religioso para Argentina, aunque para él no significa mucho. Susana Arauz, abogada de 75 años, expresó el deseo de que el mensaje del pontífice sea comprometido y sostuvo que la Iglesia tiene un papel muy importante frente a un gobierno que considera despótico hacia los desvalidos.

Durante sus cuatro días en Argentina, León XIV visitará a ancianos, personas con discapacidad y presos. Se espera que pida mayor protección para los más vulnerables tras los recortes, que han dejado a millones de personas con apenas lo suficiente para vivir.

En Uruguay, el papa ya había condenado la violencia del narcotráfico y pedido poner fin a la pobreza infantil. Además, en una misa al aire libre en Florida, a 100 km al norte de Montevideo, pidió a los hombres que traten con respeto a sus esposas, en una región donde 11 mujeres son asesinadas en promedio cada día por violencia de género.