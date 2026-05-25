Papa León XIV pide perdón por largo retraso en condena de la esclavitud

El papa León XIV pidió perdón por el largo retraso de la Iglesia católica en condenar la esclavitud, calificándola de "una herida en la memoria cristiana" en su primera encíclica, publicada este lunes.

El papa León XIV pidió perdón por el largo retraso de la Iglesia católica en condenar la esclavitud, calificándola de "una herida en la memoria cristiana" en su primera encíclica, publicada este lunes.

La encíclica, titulada "Magnifica Humanitas", se ocupa principalmente del auge de la inteligencia artificial y las consecuencias que puede tener en la sociedad. El papa estadounidense señaló que la Iglesia fue propietaria de esclavos hasta la Edad Media y que también asesoró a soberanos europeos sobre cómo justificar la esclavitud de los "infieles". Agregó que hubo que esperar hasta el siglo XIX para encontrar una condena formal, absoluta y universal de la esclavitud.

En la encíclica, León XIV también pidió perdón por las injusticias históricas y recordó que la Iglesia ha pedido disculpas por la participación de los cristianos en el comercio de esclavos en el pasado. La encíclica se ocupa de temas como la inteligencia artificial, la ética y la justicia, y cómo la Iglesia puede contribuir a la sociedad en estos aspectos





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pope Encyclical Intelligence Artificial Ethics Justice Slavery Apology Historical Injustice

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mauricio Lizcano reveló que las Farc le propusieron infiltrar a Vargas Lleras para liberar a su papáEl candidato presidencial, Mauricio Lizcano, contó en Los Protagonista uno de los episodios más dolorosos de su vida: el secuestro de su padre y las reuniones que sostuvo con las Farc para intentar recuperarlo.

Read more »

WhatsApp, el gran electorRosa acude cada semana a su encuentro espiritual en una iglesia cristiana. Allí recibe, además de la prédica de su pastor, el mensaje que el candidato a la presidencia de la República, Abelardo de la Espriella, envía en video dedicado a los fieles qu

Read more »

¿Nos va a deshumanizar? El fuerte llamado del papa León XIV por el avance de la IAEl papa León XIV publicó 'Magnifica Humanitas', la primera encíclica sobre la Inteligencia Artificial. Estos son los 9 puntos clave sobre empleo, ética y guerra.

Read more »

El papa León XIV advierte que la IA no es neutral y pide justicia social en la era digitalEn su primera encíclica Magnifica Humanitas, el pontífice estadounidense señala que las tecnologías como la inteligencia artificial, patentes y datos están concentradas en pocas manos y carecen de mecanismos de intercambio adecuados. El documento de 110 páginas, inspirado en la Rerum Novarum, exige marcos jurídicos justos y protección eficaz para evitar usos antihumanos, manipulación de información y reforzamiento de sesgos, llamando a una doctrina social actualizada frente a la revolución digital.

Read more »