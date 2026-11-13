Papa León XIV recibe multitud en Chiclayo durante visita histórica a Perú

El Papa León XIV llegó a Chiclayo, Perú, para celebrar una misa multitudinaria en las pampas de Pimentel, en la escala final de su gira suramericana.

El Papa León XIV arribó este viernes 13 de noviembre a la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, dando inicio a la etapa más esperada de su intensa gira por Sudamérica. El pontífice, quien fue obispo en esta región durante aproximadamente ocho años, fue recibido con un profundo fervor popular y una multitud estuendoza que llenó las calles para saludar a su ex pastoreo.

Vestido de blanco y visiblemente emocionado, el líder de la Iglesia católica descendió del avión siendo recibido por un grupo de niños que le entregaron flores amarillas. Mientras tanto, una banda tocaba música tradicional de la costa norte peruana, estableciendo un ambiente de bienvenida cálida y festiva en esta ciudad costera de 600.000 habitantes.

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Misa multitudinaria bajo el sol intenso

La actividad central de la mañana fue la celebración de una misa en las pampas de Pimentel, una vasta extensión árida ubicada a 15 kilómetros del centro de Chiclayo y bordeada por el océano Pacífico. Miles de personas caminaron bajo un sol intenso para asistir al acto religioso, lo que obligó a los bomberos a disparar chorros de agua desde sus camiones para hidratar a la gran concurrencia.

El fervor se extiende por todo el casco histórico, donde la imagen del Papa es omnipresente. Letras doradas en la plaza principal cerca de la catedral presentan a Chiclayo como la "ciudad del papa León XIV", y pantallas gigantes proyectan los detalles de la gira de Robert Prevost, de 71 años, desde su llegada al país andino.

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Recordatorio de solidaridad y cercanía pastoral

Los fieles en Chiclayo recuerdan a Monseñor Robert, como se le conoce localmente, por su accesibilidad y compromiso social durante su episcopado. Jorge Villegas, vicario general de la diócesis, destaca que Prevost recorrió todos los rincones, incluso en geografías difíciles, mostrando solidaridad durante graves inundaciones al calzar botas para ayudar a los afectados.

La memoria de la comunidad también guarda el recuerdo de su gestión durante la pandemia, cuando impulsó la construcción de dos plantas de oxígeno en medio de la escasez del insumo. Testimonios como los de Cyntia López, una operadora turística de 53 años, confirman que el Papa siempre mostró caridad con la gente humilde, generándose un sentimiento de confianza y carisma profundo en la población.

Agenda posterior y contexto de la gira

La visita incluye el encuentro con religiosos y estudiantes de una universidad católica por la tarde, complementado por una visita privada a la capilla San Óscar Romero en uno de los barrios más modestos, lugar que el Papa ayudó a reconstruir. El primer papa estadounidense, que también posee la nacionalidad peruana, llegó a este país el miércoles 11 de noviembre tras recorrer Uruguay y Argentina.

Esta gira ocurre pocas semanas después de que León XIV se sometiera a una operación por cáncer de pulmón, lo que añade una capa de admiración a su presencia. El pontífice, que vive casi dos décadas en Perú y tiene 1.400 millones de fieles, cierra así su recorrido sudamericano con una misa que promete unir a la fe local con la historia reciente del Vaticano.