Papa León XIV refuerza su mensaje en defensa de la vida humana y la migración en Europa

El papa León XIV, en su viaje pastoral por España, ha visitado Madrid y Cataluña y ha reforzado su mensaje en defensa de la vida humana y la migración en Europa. José Cobo, arzobispo de Madrid, ha destacado la intensidad de la visita y la conclusión que se alcanzará en ella. Además, el papa ha llamado a mirar un poco más alto y a confluir en un horizonte común para la sociedad y ha visitado la cárcel para transmitir un mensaje de presencia y conexión con el itinerario marcado por el papa Francisco en la migración.

El papa León XIV, tras visitar Madrid y Cataluña, se desplaza en los dos últimos días de su viaje pastoral a uno de los puntos calientes de la inmigración en Europa, para reforzar su mensaje en defensa de la vida humana y recordar a quienes han perdido la vida en un cayuco.

José Cobo, arzobispo de Madrid, ha destacado la intensidad de la visita y la conclusión que se alcanzará en ella. El papa ha llamado a mirar un poco más alto y a confluir en un horizonte común para la sociedad.

Además, ha visitado la cárcel y ha transmitido un mensaje de presencia y conexión con el itinerario marcado por el papa Francisco en la migración





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