Papa León XIV responde a las críticas de Trump y reafirma el mensaje de paz

El papa León XIV responde a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendiendo el mensaje de paz del evangelio y la obligación de la Iglesia de oponerse a la guerra. El pontífice reafirma su compromiso con la justicia y la verdad, independientemente de las consideraciones políticas.

El papa León XIV, durante su vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional, respondió este lunes a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , recordando la importancia del mensaje evangélico de paz y la obligación moral de la Iglesia de oponerse a la guerra.

El pontífice, en declaraciones a los periodistas a bordo del avión papal, enfatizó que sus palabras no deben ser interpretadas como un ataque personal, sino como una defensa de los valores cristianos fundamentales. Destacó la claridad del evangelio en su llamado a construir la paz y la necesidad de priorizar la reconciliación y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. León XIV expresó abiertamente que no teme a la administración Trump ni a expresar firmemente el mensaje evangélico, reafirmando el compromiso de la Iglesia con la justicia y la verdad, independientemente de las consideraciones políticas. El Papa reiteró que su labor no es la política, sino difundir el evangelio y que la Iglesia tiene una misión espiritual. El pontífice añadió que su objetivo es invitar a todos a construir puentes de paz y reconciliación, buscando siempre formas de evitar la guerra. Subrayó la importancia de la colaboración internacional, posiblemente a través de organizaciones como las Naciones Unidas, para lograr la paz duradera. Esta respuesta se produjo después de que el presidente Trump criticara públicamente al papa, acusándolo de ser 'débil' en política exterior y de 'complacer a la izquierda radical'. Trump, a través de su red social Truth Social, instó al papa a centrarse en su rol espiritual y a no involucrarse en asuntos políticos, calificando sus críticas sobre Irán y Venezuela como equivocadas. La diferencia de posturas evidencia la tensión entre ambos líderes, con León XIV defendiendo una postura basada en los principios del evangelio y Trump enfocándose en una agenda política pragmática. La confrontación destaca la relevancia de la Iglesia Católica en los asuntos mundiales y su rol como voz moral en un mundo lleno de conflictos y divisiones. León XIV señaló su convicción de que el presidente Trump no estaba entendiendo el mensaje del evangelio, manifestando que, a pesar de sentir el impacto de las palabras de Trump, continuaría con su misión y que era crucial volver a la senda de la paz, utilizando mecanismos como las Naciones Unidas. La reacción de Trump, acusando al Papa de ser 'terrible en política exterior', refleja una divergencia en la visión del mundo y en la forma de abordar los conflictos internacionales. La respuesta del Papa, por otro lado, se basa en una firme creencia en los valores evangélicos y en la importancia de la paz y la justicia social





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