El Papa León XIV recibió a 100 ciclistas y a Mariana Pajón el 23 de noviembre de 2026. El pontífice destacó la bicicleta como símbolo de fe, salud y conexión con la creación divina.

El Papa León XIV sostuvo una audiencia especial en el Vaticano el lunes 23 de noviembre de 2026 con una delegación de aproximadamente 100 representantes del mundo del ciclismo. La cita fue organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para reconocer la profunda influencia de este deporte en la sociedad actual. Entre los invitados figura la deportista colombiana Mariana Pajón, quien se distingue como doble campeona olímpica de BMX.

Mensaje sobre la identidad cultural y humana del ciclismo

León XIV definió al ciclismo como una actividad que trasciende las marcas en el cronómetro y los resultados deportivos inmediatos. El pontífice afirmó que la bicicleta constituye un elemento central en la historia y la identidad de numerosas culturas en todo el planeta. Al dirigirse a los presentes, el Papa subrayó que este deporte está entre los más populares y amados a nivel global. Su intervención buscó conectar la pasión por las dos ruedas con valores humanos universales y experiencias compartidas.

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El pontífice resaltó que el uso de la bicicleta ofrece una alternativa de movilidad sencilla y promueve hábitos de vida saludable. En medio del caos urbano, el ciclismo permite encontrar espacios de tranquilidad y reflexión. León XIV señaló que este medio de transporte facilita alejarse del ruido y el tráfico constante de las grandes ciudades. De esta manera, se convierte en una herramienta para cultivar la paz interior y la contemplación espiritual.

Victorias, derrotas y paralelismos con la vida cotidiana

Una parte fundamental del discurso del Papa fue la analogía entre las carreras ciclistas y los desafíos de la existencia humana. León XIV recordó que las competiciones no se definen únicamente por las victorias, sino también por las derrotas y las dificultades que los atletas enfrentan. Estas experiencias expresan los valores y retos que conforman la vida de las personas. El pontífice invitó a los presentes a ver en cada etapa deportiva un reflejo de las alegrías y decepciones cotidianas.

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León XIV hizo referencia a los recuerdos que muchas personas conservan de las grandes competencias y de los ciclistas históricos. Según su mensaje, ser testigo de estas hazañas arraigadas en la cultura va más allá del simple acto de competir. Los momentos de éxito y fracaso en el ciclismo reflejan la lucha constante por superarse. Esta perspectiva busca dignificar la experiencia deportiva más allá de los logros materializados en premios.

Impacto ambiental, devoción y el legado de Mariana Pajón

El Papa también abordó la relación entre el ciclismo y el cuidado del medioambiente. Consideró que el estilo de vida asociado a este deporte puede fortalecer la vida interior frente al consumismo. León XIV advirtió contra el riesgo de reducir la relación con la naturaleza a un nivel puramente funcional. En su lugar, propuso que la bicicleta permite buscar la contemplación y cultivar una conciencia de la creación. Esta visión invita a reconectar con el entorno natural de manera respetuosa y silenciosa.

León XIV recordó el vínculo histórico entre la Iglesia católica y los ciclistas a través de la Virgen del Ghisallo. Esta figura es reconocida como patrona del deporte desde 1949, cuando el papa Pío XII estableció dicha devoción. Al cerrar su intervención, el Papa instó a preservar el sentido humano de la disciplina. También recordó a las víctimas de accidentes de tráfico, tanto atletas como aficionados. El pontífice concluyó expresando que todos ellos son recordados en las oraciones, integrando la fe con la comunidad ciclista mundial.