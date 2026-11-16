El Papa León catorce sufrió un golpe en el rostro con un rosario lanzado por un feligrés en Santiago de Surco, Lima. Continuó su misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas el 16 de noviembre antes de regresar a Roma.

El Papa León catorce fue impactado directamente en el rostro por un rosario lanzado desde la multitud durante su recorrido en el papamóvil por el distrito de Santiago de Surco, en Lima, Perú. Este incidente ocurrió el lunes 16 de noviembre, marcando el último día de su extensa gira pastoral por América Latina. A pesar del golpe recibido y la pausa momentánea en sus saludos, el pontífice mantuvo su compostura y continuó con la agenda programada para el cierre de su viaje.

Detalle del incidente en la Base Aérea Las Palmas

El suceso tuvo lugar a las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, un recinto estratégico ubicado en el distrito limeño que fue escenario principal de la misa de despedida. Las imágenes grabadas por testigos y difundidas en redes sociales muestran al líder de la Iglesia Católica cubriéndose el rostro tras recibir el objeto. No se han reportado lesiones graves como resultado del impacto, permitiendo que el acto religioso se desarrollara sin interrupciones mayores.

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El evento congregó a más de un millón de personas, quienes se dieron cita para despedirse del pontífice y recibir los mensajes finales de unión y paz. La presencia masiva en la Base Aérea Las Palmas evidenció el alto nivel de expectativa y la devoción popular que generó la visita, a pesar de la tensa naturaleza del incidente ocurrido minutos antes del inicio de la eucaristía.

Recorrido pastoral por Uruguay y Argentina

Este cierre en Perú concluyó un itinerario que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Papa León catorce permaneció durante tres días. Posteriormente, la visita se trasladó a Argentina, país en el que el pontífice residio durante cuatro días, desde el 8 hasta el 11 de noviembre. La secuencia de visitas demostró un compromiso profundo con las realidades sociales y religiosas de ambas naciones vecinas.

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Al llegar a Perú el 11 de noviembre, el líder religioso inició una serie de compromisos que culminaron con esta ceremonia final. La ruta latinoamericana incluyó interacciones significativas con líderes locales y comunidades vulnerables, consolidando los objetivos espirituales de la misión. El regreso a la capital peruana sirvió como punto de partida para el último capítulo de la gira antes de la partida hacia Europa.

Regreso inminente a la Santa Sede en Roma

Inmediatamente después de la misa en Lima, el Papa León catorce se preparó para concluir su viaje continental. Se espera que aterrice en Roma el martes por la mañana, poniendo fin a semanas de intenso viaje transcontinental. Este retorno marca el cierre oficial de la etapa latinoamericana y permite la reanudación de las actividades diarias en la Curia.

Una vez establecido en la Santa Sede, ubicada en el Vaticano, el pontífice retomará su agenda pastoral regular. El objetivo es estabilizar la administración de la Iglesia tras la ausencia prolongada y atender los asuntos pendientes en Roma. El viaje ha dejado un legado de diálogo interreligioso y asistencia social que seguirá siendo analizado por expertos en los próximos meses.

Impacto en la seguridad y protocolo vaticano

El lanzamiento del objeto durante el recorrido oficial ha generado un debate inmediato sobre los protocolos de seguridad para desplazamientos al aire libre. Aunque el incidente no escaló a violencia física directa contra el pontífice, subraya los riesgos inherentes a la exposición pública en multitudes masivas. Las autoridades peruanas y el Vaticano evaluarán los procedimientos de seguridad para futuras visitas.

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La resolución pacífica del incidente, sin daños físicos severos, permitió que el mensaje final de la gira no fuera eclipsado por la confrontación. La continuidad del acto religioso en la Base Aérea Las Palmas fue vista como un símbolo de resiliencia por los seguidores presentes. Este evento se registrará como un capítulo memorable, aunque controvertido, en la historia reciente de la visita apostólica a Sudamérica.